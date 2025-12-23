2 milioane € pentru CFR Cluj  Ofertă din străinătate pentru unul dintre cei mai importanți jucători din Gruia

Meriton Korenica (29 de ani) ar putea pleca de la CFR Cluj în această pauză competițională.

Gruparea ardeleană a primit o ofertă importantă pentru mijlocașul kosovar. Detalii, mai jos.

Transferat de CFR în vara anului 2024, Korenica a jucat în 74 de meciuri, reușind să marcheze 18 goluri și să ofere 14 pase decisive. A devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai formației din Gruia.

Apollon Limassol oferă două milioane de euro pentru Meriton Korenica

Apollon Limassol, ocupanta locului 6 în campionatul Ciprului, ar fi oferit două milioane de euro în schimbul fotbalistului din Kosovo, conform gsp.ro.

Clubul patronat de Ioan Varga este așteptat să ia o decizie până la finalul acestui an. În cazul în care mutarea se va realiza, Meriton Korenica ar urma să primească un salariu de aproximativ 500.000 de euro pe an.

Actualul contract al mijlocașului cu CFR Cluj expiră în vara anului 2027.

2,45 milioane de euro este cota de piață a lui Meriton Korenica, conform Transfermarkt

Korenica ar fi al doilea jucător important pe care Daniel Pancu l-ar pierde în această iarnă, după ce Lindon Emerllahu s-a înțeles cu Polissya Zhytomyr, formație din primul eșalon al Ucrainei.

