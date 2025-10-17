„Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!” Deciziile arbitrului Găman din Csikszereda - CFR Cluj i-au bulversat: „Se vede că-l loveşte” +25 foto
Foto: captură Prima Sport
„Fluieră fault? Ferească Dumnezeu!” Deciziile arbitrului Găman din Csikszereda - CFR Cluj i-au bulversat: „Se vede că-l loveşte”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 09:59
  • CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) au analizat două dintre fazele controversare ce au avut loc în meciul restant din Liga 1, etapa #5.

În minutul 86 al partidei, atunci când tabela arăta scorul de 2-1 în favoarea clujenilor, ciucanii au reușit să marcheze, însă centralul a fluierat fault la portar înainte ca faza să se termine.

CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. Basarab Panduru: „Aş da henţ aici

Reluările TV au arătat că Hindrich nu a fost deloc incomodat de atacantul celor de la Miercurea Ciuc, Marton Eppel (33 de ani). Totuși, se poate vedea cum mingea ricoșează din pământ în mâna atacantului.

Foștii fotbaliști Basarab Panduru și Marius Baciu au avut păreri diferite cu privire la decizia lui Găman.

„Eu aş vrea să cred că a fluierat henţ! N-are niciun gest care să mă facă să cred că a dat henţ, deci mă face să cred că a dat fault la portar. Nu arată mâna.

Fluier şi sper să găsesc ceva? Nu e nimic aici. Atacantul are poziţie câştigată, e întors cu spatele, Hindrich vine peste el. Dar aş da henţ aici.” a spus Panduru, potrivit primasport.ro

Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (23).jpg
Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (23).jpg

Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (1).jpg Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (2).jpg Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (3).jpg Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (4).jpg Csikszereda - CFR Cluj, gol anulat al gazdelor. Captura Prima Sport (5).jpg
Ulterior, Marius Baciu a replicat: „Cred că este o fază la care atacantul faultează. Ne arată reluarea că spune «fault»”.

CFR Cluj a acuzat că a fost viciere de rezultat

O altă fază controversată a avut loc în prima repriză. De această dată în careul gazdelor.

La 1-0 pentru CFR Cluj, ardelenii au cerut penalty la o cădere în careu a lui Damjan Djokovic, după un contact cu Celic, însă „centralul” a lăsat jocul să continue. Prezenți în camera VAR, Sorin Costreie și Claudiu Marcu nu au intervenit.

CFR a cerut penalty în meciul de la Miercurea Ciuc (1).jpeg
CFR a cerut penalty în meciul de la Miercurea Ciuc (1).jpeg

CFR a cerut penalty în meciul de la Miercurea Ciuc (1).jpeg CFR a cerut penalty în meciul de la Miercurea Ciuc (2).jpeg CFR a cerut penalty în meciul de la Miercurea Ciuc (3).jpeg CFR a cerut penalty în meciul de la Miercurea Ciuc (4).jpeg CFR a cerut penalty în meciul de la Miercurea Ciuc (5).jpeg
În schimb, Găman a acordat penalty pentru gazde, în minutul 90+8.

„Întrebarea este dacă el (Djokovic) face prima dată fault. La ce se întâmplă după... vine cu genunchiul şi îi dă în piciorul drept.

El se duce, îşi lasă piciorul ăla şi se trezeşte cu lovitura, dar el deja caută căzătura. Forţează, da, dar nu putem spune că nu e lovitură.

La faza penalty-ului lui Csikszereda, jucătorul încearcă să treacă printre doi, dar are piciorul lui Biliboc în faţă.

Aici, Djokovic se lasă pe partea dreaptă şi se trezeşte cu genunchiul adversarului în al lui. Mi se părea că putea da penalty la ambele faze”, a afirmat Panduru

Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (7).jpg
Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (7).jpg

Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (1).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (2).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (3).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (4).jpg Csikszereda - CFR Cluj, penalty acordat gazdelor. Captura Prima Sport (5).jpg
Marius Baciu a opinat:

„Pentru mine sunt două faze diferite. Dintr-o filmare nu aş da, mi se pare o forţare a lui Djokovic, iar de pe filmarea din spatele porţii se vede că-l loveşte. Dar cum spune Pandi, acolo e ceva ceva înainte, în duelul cu adversarul lui direct, şi poate de-asta n-a intervenit VAR-ul.

Dar din spatele porţii se vede că-l loveşte. Djokovic se duce să cadă, se duce în el. Se lasă să cadă, părerea mea. Oricum cădea. Eu zic că a procedat corect arbitrul”.

VIDEO. Golul anulat de George Găman în Csikszereda - CFR Cluj 2-2

CFR Cluj Marius Baciu Basarab Panduru csikszereda superliga george gaman
