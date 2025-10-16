Și-a făcut praf jucătorul Robert Ilyes, deranjat de gestul eroului de la Csikszereda: „Îl puneam în primul tren și-l trimiteam la Budapesta”

CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul ciucanilor, a vorbit despre remiza obținută în fața celor de la CFR, în partida restantă din etapa #5 a Ligii 1.

Tehnicianul l-a criticat pe Lorand Paszka, marcatorul penalty-ului care a adus egalarea în ultimul minut.

CSIKSZEREDA - CFR CLUJ. Robert Ilyes: „Îl puneam în primul tren și-l trimiteam la Budapesta”

Ilyes s-a declarat nemulțumit de modul în care Paszka a ales să execute penalty-ul. Acesta a șutat din „scăriță” și a trimis mingea peste portarul Otto Hindrich.

„Acum, la cald, accept, dar eu când eram jucător nici la antrenament nu-mi permiteam să bat așa. Nu se poate așa ceva. O echipă întreagă muncește o săptămână și tu bați în acest fel... e greu să accepți.

Dacă rata îl puneam în primul tren și îl trimiteam la Budapesta. Fiecare răspunde pentru orice greșeală pe care o face.

Penalty-ul se poate rata, dacă bați serios și portarul apără, asta e, se întâmplă, dar nu să bați în halul ăsta”, a declarat Ilyes, la Digi Sport.

Când Găman a dat penalty după ce a urmărit faza la monitorul VAR, Paszka a luat mingea și a semnalat că va executa el, provocându-i o reacție nervoasă colegului Anderson Ceara, care dorea să transforme el lovitura.

„Nu pot să nu fiu mulțumit”

Tehnicianul celor de la Csikszereda s-a declarat mulțumit de remiza obținută în fața celor de la CFR Cluj. El a vorbit și despre deciziile controversate ale arbitrului George Găman.

„Nu pot să nu fiu mulțumit după un meci împotriva CFR-ului. Per total, a fost ok. Chiar sunt fericit, punctele cu echipele mari ne arată unde suntem și ne dau încredere pentru viitor.

Legat de arbitraj, am văzut și eu faza (n.r. cu faultul la Hindrich) dar cred că oamenii din studio și-au spus cuvântul. A fost gol valabil, s-a zis și la TV, deci n-am nimic de comentat”, a adăugat Robert Ilyes.

VIDEO. Golul anulat de George Găman în Csikszereda - CFR Cluj 2-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport