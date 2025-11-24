„Pancu și-a imprimat stilul de atacant” Președintele CFR-ului, după 3-0 cu Rapid: „Au avut o atitudine de superioritate și i-a costat!” + Ce spune despre datoriile clubului +43 foto
Iuliu Mureșan. Foto: Sportpictures
„Pancu și-a imprimat stilul de atacant” Președintele CFR-ului, după 3-0 cu Rapid: „Au avut o atitudine de superioritate și i-a costat!” + Ce spune despre datoriile clubului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 00:29
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 00:30
  • CFR – Rapid 3-0. Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clujenilor, a fost mulțumit de atitudinea echipei pe care o reprezintă.

Elevii lui Daniel Pancu (48 de ani) au legat cea de-a doua victorie consecutivă în Superliga, după o serie de patru meciuri fără succes.

CFR – Rapid 3-0. Iuliu Mureșan: „Pancu și-a imprimat stilul de atacant”

„Mă așteptam să facem un meci consistent și să câștigăm, dar nu atât de categoric. Un meci frumos”, a declarat Mureșan, la Prima Sport.

Întrebat ce i-a plăcut cel mai tare la jocul echipei sale, Mureșan a răspuns:

„Atitudinea schimbată a jucătorilor. Noi am mai făcut schimbări, toate au contat, dar Pancu a contat în primul rând. Și-a imprimat stilul lui de atacant.

Am schimbat vreo trei lucruri și toate au fost benefice, s-a schimbat atmosfera și s-a văzut asta. Erau și alte cauze (n.r. - pentru perioada negativă) și am încercat să le îndepărtăm”, a mai spus Mureșan.

Iuliu Mureșan a explicat și de ce Rapid, care este formația de pe primul loc, a primit trei goluri de la clujeni, deși a avut o apărare excelentă în acest sezon.

„Eu cred că au și ei ceva probleme, a fost un accident și nu se așteptau.

Au venit la Cluj și au crezut că o să fie un meci ușor și cred că au început cu o atitudine de superioritate și asta cred că i-a costat”, a spus Mureșan.

Iuliu Mureșan: „Am reușit să plătim pentru a nu fi depunctați”

Oficialul clujenilor a explicat că echipa a reușit să achite o parte din salariile restante, pentru care echipa ar fi putut fi depunctată.

„Am reușit să plătim salariile pentru a nu fi depunctați și în continuare o să facem plăți. Mai sunt restanțe, dar nu se pot rezolva imediat, că nu a venit nimeni cu milioane să plătim tot.

Dar treptat se vor rezolva. Facem eforturi foarte mari să ajungem la zi și echipa să se antreneze bine și să joace în stilul ăsta de echipă și de atac”, a declarat Mureșan.

În urma acestui rezultat, clujenii au urcat pe locul 11, cu 19 puncte. Giuleștenii își păstrează momentan locul de lider, cu 35 de puncte acumulate.

E departe play-off-ul. Important e să facem cât mai multe puncte. Principalul obiectiv rămâne Cupa României, e clar acest lucru. Noi am pus niște obiective (n.r. - în contractul tehnicianului Daniel Pancu), dar nu e că dacă ratează se întâmplă ceva, pentru că echipa e într-o situație în care nu puteam să punem asemenea lucruri. Am dat numai bonusuri. Iuliu Mureșan

Iuliu Mureșan: „De unii jucători ne vom despărți”

Întrebat dacă mai există oferte importante pentru Louis Munteanu sau pentru alți jucători, oficialul a răspuns:

„A fost un subiect foarte greșit gestionat de club. Când tot vorbești despre transferul lui și lansezi sume, e o greșeală foarte mare și l-a dat peste cap (n.r. - pe Louis Munteanu), și nu mai are aceeași performanță din sezonul trecut.

O mare vină a avut-o clubul, că nu a gestionat bine, și de aceea nu vreau să vorbesc. De unii ne vom despărți, pentru că sunt prea mulți, dar nu o să aducă plus financiar la club. Nu sunt jucători importanți, sunt alții”, a mai spus Mureșan.

5 milioane de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, care a marcat două goluri în 17 meciuri în acest sezon. În stagiunea 2024-2025, Munteanu marca 25 de goluri în 42 de partide

Președintele clujenilor a declarat că sunt deschiși în continuare să vândă jucători în Liga 1, însă doar dacă vor apărea oferte pe măsura așteptărilor.

„Dacă e o ofertă bună, nu la mișto, atunci da. Nu să se profite că suntem în criză și să se dea niște prețuri...

Rapid are șapte jucători de la noi, la FCSB l-am transferat pe Bîrligea, cred că am făcut destul pentru celelalte echipe, trebuie să facem pentru noi”.

VIDEO. Primul gol marcat de Cordea în CFR Cluj - Rapid 3-0

