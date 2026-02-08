Amendați după haosul din Gruia Jandarmeria a aplicat sancțiuni drastice după incidentele de la CFR Cluj - U Cluj +10 foto
CFR - U Cluj, incidente cu fanii în timpul partidei. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Amendați după haosul din Gruia Jandarmeria a aplicat sancțiuni drastice după incidentele de la CFR Cluj - U Cluj

Ionuț Cojocaru
Publicat: 08.02.2026, ora 16:45
Actualizat: 08.02.2026, ora 16:45
  • CFR Cluj a fost amendată în urma incidentelor provocate de fani la derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, din etapa #26 a Ligii 1.
  • Și firma de pază a fost sancționată, după ce suporterii au încercat să intre cu forța pe teren, iar asupra unora dintre ei au fost găsite materiale pirotehnice.

Meciul din Gruia, încheiat cu o încăierare între tehnicianul Cristiano Bergodi și doi jucători ai gazdelor, a fost marcat și de incidente în peluzele stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”.

Jandarmeria a aplicat sancțiuni de 37.100 de lei după incidentele de la CFR Cluj - U Cluj 3-2

Suporterii și-au pierdut calmul pe parcursul partidei și au aruncat cu diverse obiecte pe teren, unii folosind inclusiv materiale pirotehnice.

La finalul meciului, în momentul în care Cristiano Bergodi a avut o altercație fizică cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, fanii oaspeților au încercat să pătrundă pe suprafața de joc și aproape că au rupt gardul de separare.

Stewarzii nu au reușit să îi oprească singuri, iar suporterii au fost ținuți în tribune cu greu, abia după intervenția jandarmilor, care au folosit spray iritant-lacrimogen.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca a anunțat duminică măsurile luate în urma evenimentelor de la derby.

Autoritățile au întocmit patru acte de sesizare a organelor penale: trei pentru nerespectarea regimului materialelor explozive și unul pentru încălcarea legislației privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, conform news.com.

În plus, au fost aplicate șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.100 de lei:

  • Două amenzi aplicate organizatorului evenimentului sportiv (CFR Cluj) în valoare de 20.000 de lei
  • O amendă aplicată societății de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor legale, în valoare de 15.000 de lei
  • 4 sancțiuni complementare, care constă în interzicerea accesului la competiții sportive pe perioade cuprinse între 6 luni și 1 an

CFR Cluj jandarmerie suporteri liga 1 u cluj
23:32
