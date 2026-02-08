CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul

CSM București - Brest Bretagne 40-34. Formația noastră obține a șasea victorie consecutivă în grupele Ligii Campionilor și are din nou speranțe mari pentru primele două poziții.

După ce franțuzoaicele s-au impus în partida tur, „tigroaicele” au arătat altă atitudine la retur și continuă seria de victorii început în 2026, sub conducerea Bojanei Popovic.

CSM București - Brest Bretagne 40-34 . Victorie importantă împotriva liderului grupei

Formația din Capitală a început foarte bine partida de pe teren propriu, reușind să se desprindă pe tabelă încă din primele minute.

„Tigroaicele” au condus inclusiv cu 6 goluri diferență spre finalul primei reprize, intrând la pauză cu un avans de 4 reușite, scor 21-17.

În partea secundă, Brest a reușit să recupereze din diferență cu două goluri marcate în primul minut, însă elevele Bojanei Popovic au reușit să rămână în avantaj până la final, chiar dacă s-au confruntat cu multe eliminări de două minute și un cartonaș roșu văzut de Jaukovic.

Cu două etape înainte de finalul fazei grupelor, 5 echipe se luptă pentru primele două poziții, fiind despărțite de doar două puncte.

Programul meciurilor rămase pentru CSM București:

Ferencvaros - CSM București, 14 februarie, ora 17:00

CSM București - Ikast Handbold, 21 februarie, ora 17:00

Clasamentul în Grupa B din EHF Champions League

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Brest Bretagne 12 18 2 Ferencvaros 12 18 3 Odense 12 17 4 Ikast Handbold 12 16 5 CSM București 12 16 6 Podravka 12 5 7 Krim Ljubljana 12 5 8 Sola 12 1

Primele două echipe se califică direct în sferturile de finală .

. Formațiile clasate pe locurile 3–6 merg în optimi.

