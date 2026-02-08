CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul

- CSM București - Brest Bretagne 40-34. Formația noastră obține a șasea victorie consecutivă în grupele Ligii Campionilor și are din nou speranțe mari pentru primele două poziții.
După ce franțuzoaicele s-au impus în partida tur, „tigroaicele” au arătat altă atitudine la retur și continuă seria de victorii început în 2026, sub conducerea Bojanei Popovic.
CSM București - Brest Bretagne 40-34. Victorie importantă împotriva liderului grupei
Formația din Capitală a început foarte bine partida de pe teren propriu, reușind să se desprindă pe tabelă încă din primele minute.
„Tigroaicele” au condus inclusiv cu 6 goluri diferență spre finalul primei reprize, intrând la pauză cu un avans de 4 reușite, scor 21-17.
În partea secundă, Brest a reușit să recupereze din diferență cu două goluri marcate în primul minut, însă elevele Bojanei Popovic au reușit să rămână în avantaj până la final, chiar dacă s-au confruntat cu multe eliminări de două minute și un cartonaș roșu văzut de Jaukovic.
Cu două etape înainte de finalul fazei grupelor, 5 echipe se luptă pentru primele două poziții, fiind despărțite de doar două puncte.
Programul meciurilor rămase pentru CSM București:
- Ferencvaros - CSM București, 14 februarie, ora 17:00
- CSM București - Ikast Handbold, 21 februarie, ora 17:00
Clasamentul în Grupa B din EHF Champions League
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Brest Bretagne
|12
|18
|2
|Ferencvaros
|12
|18
|3
|Odense
|12
|17
|4
|Ikast Handbold
|12
|16
|5
|CSM București
|12
|16
|6
|Podravka
|12
|5
|7
|Krim Ljubljana
|12
|5
|8
|Sola
|12
|1
- Primele două echipe se califică direct în sferturile de finală.
- Formațiile clasate pe locurile 3–6 merg în optimi.