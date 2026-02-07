„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!” +7 foto
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!”

  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a avut o convorbire telefonică cu Mircea Lucescu (80 de ani) înainte ca starea selecționerului să se înrăutățească.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În vârstă de 80 de ani și 6 luni, „Il Luce” a fost internat în Spitalul Universitar din București pentru a treia oară în ultimele trei săptămâni, iar situația sa, în ceea ce privește prezența pe banca tehnică la meciul de baraj cu Turcia, este incertă.

Gigi Becali l-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Lasă-l pe Hagi!”

Patronul campioanei susține că i-a cerut lui Lucescu să renunțe la naționala României și să-l lase pe Gică Hagi în locul său, opțiune pe care selecționerul ar fi gata s-o accepte.

„Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum vreo două săptămâni, începuse să fie cu boala, cu astea. I-am dat un telefon și i-am zis: «Mircea, ești un om de prea mare calitate, și prea om bun. Bă, ai 80 de ani, pentru ce? Ai bani mulți, trăiește-ți viața. Că este emoție, știu ce înseamnă la fotbal».

Și mi-a zis: «Bă Gigi, dacă cineva vrea s-o ia, să fie pe mâini bune...». Și i-am zis eu: «Păi uite, Gică». «Nu, că nu vrea». «Cum să nu vrea? Uite, o să vorbesc și eu cu el».

Nu am vorbit cu Gică, recunosc, dar mi-a zis că «dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el». Dar cred că le e frică la oameni acum. Nu știu, dar eu așa i-am propus lui Lucescu”, a transmis Becali la emisiunea „DigiSport Matinal”, citat de gsp.ro.

Răzvan Burleanu: „Vom ști pe 20 februarie”

Într-o conferință de presă susținută vineri, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că îi va decide viitorul lui Mircea Lucescu până pe 20 februarie. Totul ține de evoluația stări de sănătate a selecționerului.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni.

Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Domnul Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții.

Domnul Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.

În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală a domnului Lucescu.

Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală, după care ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci și care ne dorim să fie Mircea Lucescu este să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu.

Vom merge în orice direcție de abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu într-o conferință de presă, citat de sport.ro.

  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

FOTO. Stadionul pe care se va juca barajul cu Turcia

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
