„Are fitilul cam scurt” Iuliu Mureșan, reacție fermă la adresa lui Bergodi: „O ieșire urâtă care îl descalifică! Merită o pedeapsă exemplară”

  • CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre scenele șocante de la finalul meciului.

Cristiano Bergodi, antrenorul oaspeților, a fost implicat într-un conflict și a fost cu greu stăpânit de membrii staff-ului său. Tehnicianul italian l-a apucat de cap pe Andrei Cordea, iar ulterior s-a îmbrâncit și cu Karlo Muhar.

CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Iuliu Mureșan: „Bergodi are fitilul cam scurt”

Președintele celor de la CFR Cluj a spus că Bergodi a intrat de nenumărate ori pe teren în timpul jocului.

Mureșan este de părere că antrenorul lui U Cluj merită o pedeapsă dură pentru cele întâmplate.

„Ni s-a dat o brigadă fără experiență la o partidă despre care se știa că va fi tensionată. Nu le reproșez multe, dar au gestionat prost finalul. Eu stăteam în lojă, în spatele băncii lor.

Bergodi a intrat de multe ori în teren în timpul meciului. Dacă îi dădeau de atunci galben, poate îl potoleau. În minutul 85, el a vrut să meargă în teren la Cordea. Cordea s-a contrat cu Nistor, nu cu el. Meleul a fost provocat de Bergodi, nu de jucători.

Cordea nu știe nici el de ce a luat roșu. Nistor l-a provocat, el a răspuns, dar doar verbal s-au deranjat. Am văzut cu ochii mei, Bergodi voia să intre în teren, îl țineau colaboratorii. Al 4-lea arbitru trebuia să fi luat măsuri atunci.

A fost un derby în adevăratul sens al cuvântului. Vreau să felicit și cele două galerii, pentru că a fost un show în teren și tribună. Păcat că s-a stricat la final din cauza unor oameni care nu se pot stăpâni.

Antrenorul este un formator, un educator, e ca un profesor. Nu ai voie să iei de gât un jucător al echipei adverse. Sunt curios ce pedeapsă o să primească.

Nu vreau să mă pronunț, dar merită o pedeapsă exemplară. E mult mai grav atunci când face un antrenor așa.

Probabil că l-a deranjat rezultatul, nu știu, că își dădea seama că nu poate să câștige meciul. Are fitilul cam scurt, se aprinde repede.

A avut o ieșire urâtă Bergodi care îl descalifică. Eu l-am respectat și o să-l respect în continuare, dar ieșirea asta e de neiertat și incalificabilă”, a declarat Iuliu Mureșan la Digi Sport.

