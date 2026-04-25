CFR Cluj a câștigat derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 1-0, în etapa a șasea din play-off.

Partida din Gruia a început cu întârziere, după ce mai multe steaguri ale galeriei Universității au fost afișate într-o zonă a stadionului în care nu era permis. De asemenea, „studenții” au început meciul fără golgheterul Jovo Lukic, care s-a accidentat la încălzire.

În prima repriză, cele două echipe s-au anihilat reciproc. Niciuna dintre cele două rivale nu a avut șut pe poartă în prima parte.

Diferența s-a făcut în repriza secundă, atunci când Andrei Cordea a deschis scorul și, totodată, a stabilit și rezultatul final, în minutul 70.

Acesta a punctat dintr-un penalty acordat ca urmare a unui henț în careu comis de Mikanovic.

Oaspeții au protestat vehement în minutul 77, când Muhar ar fi trebuit să primească al doilea „galben”. Szabolcs Kovacs dusese inițial mâna la buzunar, dar nu l-a avertizat pe mijlocașul CFR-ului.

Ca urmare a acestui rezultat, CFR Cluj a venit la două puncte în spatele lui U Cluj și a Universității Craiova, oltenii având însă un meci mai puțin disputat.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

CFR Cluj - Universitatea Cluj 1-0

A marcat: Cordea (min. 70 pen.)

Final de meci!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim șase minute.

Min. 90 - Nistor își încearcă norocul și șutează din afara careului, dar balonul a trecut puțin pe lângă poartă. Mikanovic a primit cartonaș galben pentru proteste, după ce a cerut ca arbitrul să acorde henț la o fază în care Sinyan a atins balonul cu capul.

Min. 86 - Două schmbări la CFR. Andrei Șfaiț intră în locul lui Biliboc, iar Matei Ilie îi ia locul lui Meriton Korenica.

Min. 82 - Gertmonas, paradă senzațională. Portarul Universității Cluj a scos miraculos, cu brațul drept, șutul puternic expediat de Andrei Cordea.

Min. 80 - Cei doi tehnicieni mai fac două schimbări. Bergodi l-a scos pe Drammeh și l-a introdus pe Fabry, în timp ce la CFR Cluj a fost scos Karlo Muhar, locul său fiind luat de Damjan Djokovic.

Min. 75 - Andrei Coubiș a cerut un fault după un duel în careu cu Karlo Muhar, dar arbitrul a decis că nu trebuie acordată lovitură de la 11 metri.

Min. 70 - Goool, CFR Cluj! Andrei Cordea a șutat sigur, pe jos, și l-a învins pe Gertmonas, cel care plecase în partea dreaptă.

Min.68 - Penalty pentru CFR Cluj! Mikanovic a atins balonul cu brațul în careu, în încercarea de a bloca un șut, iar „centralul” Kovacs a decis să acorde penalty.

Min. 62 - Cristiano Bergodi mai efectuează două modificări. Au ieșit Aliev și Păun, fiind înlocuiți de Zahovic și Cordea.

Min. 58 - Issouf Macalou a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit de Stanojev.

Min. 56 - Mendy a reluat pe spate din interiorul careului mic, dar balonul s-a dus în out de poartă.

Min. 55 - Andrei Gheorghiță părăsește terenul, fiind înlocuit de Dan Nistor.

Min. 51 - Karlo Muhar primește cartonaș galben. Acesta l-a faultat dur pe Macalou la mijlocul terenului.

Min. 49 - Sinyan a reușit o pătrundere foarte frumoasă, dar nu obținut nimic din această fază, balonul fiind interceptat de defensiva Universității.

Min. 46 - Cristiano Bergodi a efectuat o schimbare la pauză. A ieșit de pe teren Omar El Sawy, locul său fiind luat de Atanas Trică.

Pauză în Gruia. După o primă repriză fără șut pe spațiul porții, cele două echipe se află la egalitate după primele 45 de minute.

Min. 45+2 - Adrian Păun a șutat în forță de la marginea careului, dar balonul a trecut puțin pe lângă poarta lui Gertmonas.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim trei minute.

Min. 37 - Mario Camora și-a spart capul ca urmare a unui duel aerian cu Andrei Gheorghiță, atacantul Universității Cluj.

Min. 29 - Oucasse Mendy este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 28 - Asediu la poarta lui Gertmonas. CFR Cluj a reușit o serie de atacuri în valuri, dar defensiva „studenților” s-a opus și a îndepărtat pericolul.

Min. 21 - Drammeh este sancționat cu cartonaș galben, după o intrare dură asupra lui Keita.

Min. 16 - Coubiș, intervenție salvatoare. Biliboc a încercat o centrare, dar fundașul „studenților” a respins cu capul în corner.

Min. 14 - Coubiș respinge în afara terenului, provocând prima lovitură de colț a acestei partide.

Min. 10 - Meciul a fost întrerupt preț de câteva secunde, după ce suporterii lui U Cluj au aruncat mai multe petarde în teren.

Min. 8 - Iulian Cristea reia cu capul pe lângă poartă, după o centrare de la mare distanță.

Min. 1 - A început partida!

CFR Cluj - Universitatea Cluj, echipele de start

CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, Keita - Korenica, Păun, Biliboc - Aliev

Reserve: Vâlceanu, Kun, Abeid, Ilie, Djokovic, Perianu, Deac, Fică, Cordea, Șfaiț, Gligor, Zahovic

Antrenor: Daniel Pancu

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu - Bic - Mendy, Drammeh - Macalou, Lukic (Gheorghiță), El Sawy

Jovo Lukic s-a accidentat la încălzire și a fost înlocuit de Andrei Gheorghiță.

Rezerve: Lefter, Cosa, Stanojev, Capradossi, Silva, Codrea, Murgia, Pall, Nistor, Fabry, Gheorghiță, Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi Arbitru: Szabolcs Kovacs. Asistenți: Mihai Marius Marica, Cristian Daniel Ilinca. Arbitru VAR: Cătălin Popa. Arbitru AVAR: Lucian Rusandu.

Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca - Cluj)

Daniel Pancu: Dacă nu câștigăm, nu mai există discuția despre titlu”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a explicat cât de important este ca elevii săi să se impună în fața rivalilor din oraș.

„Mâine, dacă nu reușim să câștigăm, discuția despre titlu este închisă definitiv și irevocabil. Nu mai există discuția despre titlu. Simplul fapt că putem vorbi, cu cinci etape înainte de finalul campionatului, că CFR mai are șanse teoretic, matematic, la titlu, înseamnă foarte mult pentru noi.

Un derby al Clujului, îl pregăteam la fel în orice situație, chiar dacă eram la retrogradare și jucam cu ei. E și un meci care ne poate aduce la două puncte de primul loc. Din motivul acesta este și mai important.

U Cluj a ajuns la un nivel atât de mare încât și-a permis să joace o semifinală de cupă cu multe rezerve. De aici plecăm. Îl tratăm ca pe un adversar care este pe primul loc și care tratează o semifinală de cupă cu multe rezerve. Ăsta e nivelul, trebuie să recunoaștem. Au ajuns departe”, a spus Pancu, citat de prosport.ro.

Un derby care se joacă în fruntea clasamentului. Clujul nu a mai trăit senzația asta. Diferența o fac detaliile, greșelile, riscurile, execuțiile, fazele fixe. Îl simt că va fi un meci încins. Va fi un meci cu intensitate foarte mare. Au viteză, forță, știu să joace și împotriva unei echipe care se apără jos, pe contraatac cred că sunt cea mai bună echipă din România. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Cristiano Bergodi: „Nu e un meci decisiv”

Tehnicianul italian a prefațat derby-ul cu CFR Cluj și a explicat că rezultatul nu va influența în mod decisiv lupta pentru titlu.

„Știm că vom întâlni o echipă bună, ca toate celelalte adversare. Există rivalitate în oraș, și la nivel de suporteri. Ei au o echipă solidă, am jucat de două ori în acest an și îi cunoaștem bine, așa cum și ei ne cunosc pe noi.

CFR e o echipă care a revenit, are un spirit bun, au entuziasm. E o luptă strânsă pentru primele trei locuri în campionat, iar acum că se știe finala Cupei, intră și locul 4 în joc, care va duce la un baraj. Cred că toată lumea se va lupta și pentru locul 4.

CFR vine după o victorie cu Argeș, un meci care e greu pentru toată lumea. Noi am câștigat cu noroc, ei la ultima fază, în prelungiri, dar faptul că au câștigat le dă încredere.

E normal să se gândească că pot să ne bată și să ajungă mai sus în clasament, dar și noi credem că îi putem bate și să rămânem acolo. Trebuie să ne gândim la noi, la suporterii care vor veni acolo, la club și la gloria noastră.

Nu e un meci decisiv, pentru că după mai sunt patru etape, deci 12 puncte în joc, dar e important, pentru că acum fiecare pas greșit poate ajuta altă echipă să se îndepărteze”, a declarat Bergodi, potrivit fcucluj.ro.

Pe lângă Craiova, mai sunt și celelalte formații, care se află la câteva puncte și eu zic că toate echipele pot intra în cursa pentru primele trei locuri. Acum intervin mult aspectul fizic, norocul legat de accidentări, ambiția și dorința jucătorilor, pentru că toate echipele din play-off sunt obosite, cu o lună înainte de finalul campionatului Cristiano Bergodi, antrenor Universitatea Cluj

CFR Cluj - U Cluj, cele mai interesante informații

25 octombrie 2025, CFR - Farul 0-2: a fost ultima partidă pierdută de feroviarii clujeni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă opt succese și o remiză.

11 victorii a reușit Universitatea Cluj în ediția în curs din postura de echipă oaspete, cele mai multe dintre toate competitoarele.

CFR Cluj este formația cu cele mai puține meciuri fără gol înscris, doar cinci.

14 goluri cu capul au marcat studenții clujeni, dintre care șase au fost izbutite de Jovo Lukic.

Aflat la al 15-lea sezon în SuperLigă, Mario Camora va bifa meciul cu numărul 450 pe prima scenă din România, el fiind și jucătorul din istoria vișiniilor clujeni cu cele mai multe jocuri disputate pentru CFR în întrecerea de elită a României.

13 pase decisive a reușit Issouf Macalou în ediția curentă, dintre care opt în partidele disputate în 2026.

De remarcat și sezonul bun făcut de tânărul Lorenzo Biliboc, debutant în SuperLigă, în dreptul căruia s-au înregistrat deja 10 contribuții ofensive (7 goluri, 2 pase decisive, 1 penalty scos).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 41 de ori, de 20 de ori a câștigat CFR Cluj, de nouă ori s-a impus Universitatea, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci în SuperLiga României este considerat cel de pe 7 decembrie 1947, Ferar - U 1-3. În iarna lui 1947-1948, Ferar a fuzionat cu secund-divizionara CFR Cluj, astfel, în retur, avem parte pe deplin de întâiul duel la cel mai înalt nivel, U - CFR Ferar 2-4. Antrenori erau Nicolae Munteanu (U), respectiv Elemer Hirsch (CFR).

În sezonul următor, 1948-1949, cele două echipe au luat împreună drumul ligii secunde, la fel cum aveau să o facă şi la finalul stagiunii 1975-1976.

25 octombrie 1970, CFR - U Cluj 2-1: pentru „studenţi" a marcat Mihai Adam, cel care a intrat în istoria fotbalului românesc drept singurul jucător care a câştigat titlul de golgheter cu două echipe din acelaşi oraş (de două ori cu U, un titlu de golgheter cu CFR). În total, acesta a marcat cinci goluri în derby-ul Clujului, patru dintre ele în tricoul vișiniu.

3 mai 1972, U - CFR 1-0, gol Ion Munteanu. După acest succes, „Şepcile Roşii" au aşteptat 42 de ani până când au bifat o nouă victorie pe prima scenă în faţa „vişiniilor" (24 martie 2014, CFR - U Cluj 1-2, goluri Ogbu / Lemnaru, Ciupe). În tot acest timp, cele două s-au mai întâlnit la cel mai înalt nivel de 17 ori, opt succese CFR şi nouă remize.

7 mai 2008, Universitatea Cluj - CFR 0-1, succes în urma căruia CFR a devenit pentru întâia oară campioana României.

Cele mai multe goluri într-un duel de pe prima scenă: 21 august 2023, Universitatea Cluj - CFR Cluj 3-4.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 16 martie 2026, Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-1 (Jovo Lukic, Oucasse Mendy / Lorenzo Biliboc).

De reamintit că, italinul Cristiano Bergodi a antrenat-o pe CFR în stagiunea 2006-2007, sezon la finalul căruia feroviarii clujeni s-au clasat în premieră pe podium (locul al treilea) şi au reuşit prima calificare în cupele europene, scrie lpf.ro.

