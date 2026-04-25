„Le-am cerut mai mult” Costel Gâlcă așteaptă un alt Rapid la meciul cu Dinamo: „Unde nu ajunge calitatea individual, trebuie să ajungă intensitatea”
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 14:26
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 14:44
  • Antrenorul formație Rapid, Costel Gâlcă, a prefațat duelul cu Dinamo. A vorbit despre forma fluctuantă a Rapidului și a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor înaintea meciului de mâine.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul Rapidului a evidențiat faptul că Dinamo vine după evoluții solide, inclusiv un parcurs apropiat de finala Cupei României, și că meciul va fi unul intens.

Costel Gâlcă, înainte de meciul cu Dinamo: „Le-am cerut mai mult jucătorilor”

Antrenorul giuleștenilor știe ce i-a lipsit lui Dinamo în semifinala de Cupă, cu Universitatea Craiova, scor 1-1 (1-4 d. pen.) pentru olteni și a explicat că își dorește o atitudine mult mai agresivă a jucătorilor săi în derby:

„Ne așteaptă un meci cu o echipă care a fost la un pas să ajungă în finala Cupei României, a demonstrat că poate juca în fața unei echipe solide precum e Craiova, dar i-a lipsit inspirația.

Trebuie să ne așteptăm la ambiție din partea lor, organizare și dorința de a demonstra că pot să fie mult mai sus în play-off.

Noi venim după o perioadă destul de grea, de dificilă, unde nu am arătat cum trebuie. Ba a fost mijlocul terenului, ba părțile laterale, ba acea inspirație în fața porții, din cauza asta am acumulat puține puncte din primele cinci meciuri.

Noi suntem mult mai concentrați la acest meci, le-am cerut mult mai mult. Le-am spus că unde nu ajunge calitatea individuală sau o decizie, trebuie să ajungă intensitatea. Trebuie să fim conectați și să dăm totul pentru a câștiga cât mai multe meciuri, e important pentru noi.

Atmosfera e bună, vă spun, sper să fie și mai bună după fiecare meci, noi avem datoria de a da mai mult la fiecare meci. Înțeleg și supărarea suporterilor, înțeleg multe lucruri. Atitudinea, în general, nu trebuie să lipsească din niciun meci.

E important pentru noi să câștigăm acest meci, mai puțin contează că e cu Dinamo, cu Universitatea Craiova sau altcineva. Sunt meciuri de intensitate, cu echipe bune, e important fiecare detaliu.

Rapid va fi mai OK din punct de vedere fizic, mental nu cred, venim după o perioadă în care nu am acumulat puncte.

Dacă am fi câștigat la Craiova, cu Argeș, era altceva, dar trebuie să fim și mental puternici, nu va fi un meci ușor, chiar dacă ei au jucat și prelungiri. În fotbal, dacă te crezi învingător înainte de a începe meciul, e greu, greșești.

În ultimele etape a fost Dinamo pe care o vedeam destul de bine (n.r. - cu șanse la titlu), dar dacă le luăm pe cele două de sus, Craiova și U Cluj, au loturi destul de bune, au demonstrat-o, au stat și ele acolo mult timp.

Bine, U Cluj a venit, a avut multe meciuri bune, jocul lor e solid, cu jucători care își câștigă duelurile, care au putere. Vor fi foarte importante deciziile pe care le vor lua în fața porții, și șansa e foarte importantă în fotbal”.

Nemulțumiri în vestiar sunt în permanență, îi cred pe jucători, dar le-am spus de fiecare dată că trebuie să-mi demonstreze de fiecare dată când intră că am greșit. Luați orice echipă, aia de pe primul loc, tot sunt unii nemulțumiți că nu joacă. Costel Gâlcă

Antrenorul a vorbit și despre relația cu Alex Dobre. Întrebat dacă situația s-a mai detensionat, Gâlcă a spus:

„În ce fel detensionat? Spuneți! A intrat, e jucător, e… Asta e (a avut o ratare mare), ce să-mi demonstreze mie mai mult? Eu îl cunosc.

Căpitan… v-am spus, nu mă mai repet, el trebuie să demonstreze că poate să joace, să intre de la început. Și o face, e un jucător profesionist, nu pot să-i reproșez din punctul ăsta de vedere.

Dacă îi luăm și îi analizăm pe toți, ce vor, că trec prin momente mai bune sau mai puțin bune, e normal. E normal într-un campionat, e stres, e presiune, mai sunt și momente din astea în care refulează, ca să zic așa. Așa suntem, suntem diferiți”.

