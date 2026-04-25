Valeriu Iftime
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 12:41
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 12:41
  • Valeriu Iftime (65 de ani), patronul echipei FC Botoșani, consideră că Csikszereda poate fi surpriza finalului de sezon în play-out-ul Ligii 1.

După victoria cu Petrolul Ploiești, FCSB e calificată matematic la barajul pentru Conference League, unde va întâlni, în primă fază, o adversară din play-out.

Valeriu Iftime: „Mare atenție la Csikszereda!”

În afara celor de la FCSB, doar alte 3 cluburi din play-out au aplicat pentru a solicita licența europeană: Botoșani, Farul și Csikszereda.

Pentru a juca în semifinala barajului pentru Conference League, acestea trebuie să nu termine mai jos de locul 4 în play-out. În prezent, FC Botoșani e pe 3, Csikszereda pe 4 (un meci în plus disputat) și Farul pe 6.

Deși a început această fază a Ligii 1 cu doar 16 puncte, echipa din Miercurea Ciuc a avut un parcurs excelent în primele 6 etape, iar Iftime avertizează:

„E clar că FCSB e aproape ca și scapată în câștigătoarea play-off-ului. Au acum 36 de puncte. Și dacă dacă UTA i-ar prinde până în final, cei de Arad nu vor avea dreptul să joace pentru barajul Conference League deoarece nu au licența pentru cupele europene.

Voi spuneți că favoriți să ne luptăm cu FCSB suntem noi cei de la Botoșani, dar pe Csikszereda nu o luați în calcul?

Eu vă zic, mare atenție la Csikszereda. Băiatul ăla, Robert Ilyeș, a făcut o treabă excelentă la Csikszereda, iar echipa asta de la retrogradare uitați cât a urcat în clasament și e acum și ea aproape de un loc de baraj pentru Conference League.

Csikszereda are 27 de puncte, cu trei mai puțin decât noi și e bine că nu a bătut la Sibiu. A luat doar un punct cu Hermannstadtt, dar mare atenție la această formație”, a declarat patronul FC Botoșani, citat de prosport.ro.

11 puncte
a adunat Csikszereda în play-out: trei victorii, două remize și o singură înfrângere

Valeriu Iftime: „Trebuie să câștigăm neapărat cu Oțelul”

FC Botoșani a înregistrat trei succese și două eșecuri în play-out, iar Valeriu Iftime nu se grăbește să tragă concluzii.

„FC Botoșani trebuie să câștige neapărat cu Oțelul Galați și vom vedea apoi cum stăm.

În ultimele partide nu l-am avut în poartă nici pe portarul Anestis din cauza unei accidentări, dar o să fie aproape de revenire.

Eu am mare încredere în Croitoru, dar e foarte important să trecem peste acest meci cu Oțelul Galați. Apoi, vom avea timp să facem și noi tot felul de calcule”, a mai spus Iftime.

Echipa care se va impune în barajul din play-out va juca pentru un loc în preliminariile Conference League cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off.

Dacă U Cluj și U Craiova, finalistele din Cupa României, vor termina play-off-ul în top 3, formația care se va clasa pe locul 4 va merge la baraj.

Sunt cam clare lucrurile cu FCSB. Cu Rădoi sau fără Rădoi, cu Filip sau fără Filip, cu Gigi Becali sau fără Gigi Becali, FCSB a cam câștigat acest play-out. Pentru play-out au cam cea mai bună echipă, problema lor a fost cu echipele din play-off. Valeriu Iftime, patron FC Botoșani

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB636
8UTA Arad531*
9FC Botoșani530
10Csikszereda627*
11Oțelul Galați527
12Petrolul623
13Farul523*
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia519*
16Metaloglobus510
*beneficiază de rotunjire

