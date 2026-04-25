Prima dintre cele „5 finale” Zeljko Kopic, înainte de partida cu Rapid: „Atmosfera este una de dezamăgire. Trebuie să ne refacem

Zeljko Kopic. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Zeljko Kopic, înainte de partida cu Rapid: „Atmosfera este una de dezamăgire. Trebuie să ne refacem

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 14:16
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 16:18
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu Rapid din play-off-ul Superligii.
  • Meciul va avea loc mâine, de la ora 21:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro, dar și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul de pe banca lui Dinamo a vorbit despre starea echipei, după eliminarea dramatică din Cupa României, în urma meciului cu Universitatea Craiova, scor 1-1, (1-4 la loviturile de departajare), dar și despre problemele de lot și obiectivul „câinilor” pentru finalul sezonului.

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu Rapid: „Atmosfera este una de dezamăgire. Trebuie să ne refacem”

„Atmosfera este, pe de o parte, una dezamăgire. Nu am ajuns în finală, iar atunci când primești gol atât de târziu într-un meci în care joci un fotbal bun, faci o partidă foarte bună și jucătorii dau totul pe teren, este greu. Am avut discuțiile noastre despre acest lucru. Este normal.

Acum, concentrarea este maximă pe meciul cu Rapid. Trebuie să ne refacem cât mai repede posibil, fizic, mental și, cel mai important, emoțional.

Pentru mine este foarte important ca jucătorii să fie foarte, foarte conectați și să nu existe negativitate în grup. Pentru mine, ca antrenor, acesta este cel mai important lucru în acest moment”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Antrenorul croat a vorbit și despre situația medicală a lotului. Mamoudou Karamoko nu va fi apt pentru derby.

Dinamo i-a pierdut în semifinala Cupei pe Andrei Mărginean și Raul Opruț, ambii schimbați în prima repriză, iar în cazul lor decizia finală va fi luată mâine.

Karamoko nu este pregătit. Sigur că sunt îngrijorat, toți sunt jucători importanți pentru noi, iar aceste schimbări făcute foarte devreme ne-au dat peste cap ideea tactică. A fost o problemă în acel meci. Am făcut schimbările foarte devreme, iar înaintea partidei cu Rapid unii jucători au probleme medicale, alții sunt obosiți. Vom vedea mâine dimineață care este situația finală pentru fiecare jucător. Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo

Zeljko Kopic: „Mai ales la Cluj, meritam mai mult. Greșelile de arbitraj ne-au afectat jocul

Dinamo ocupă locul 5 în play-off, cu 31 de puncte, în timp ce Rapid este pe locul 4, cu 32 de puncte. Derby-ul de duminică este important pentru ambele echipe în lupta pentru un loc care poate duce în cupele europene.

„Fiecare meci este important în acest play-off. Am avut acea perioadă în care rezultatele nu au fost la nivelul așteptărilor, apoi, după meciurile cu Argeș și CFR, am ieșit de acolo cu două remize (n.r. - ambele încheiate 1-1)

Din nou, mai ales la Cluj, meritam mai mult. În Cupă, jucătorii au dat tot ce aveau în acel moment. Avem alte cinci finale în față, iar prima, cea cu Rapid, este în acest moment cel mai important meci”, a mai spus Kopic.

În ultimele două sezoane am fost parte din play-off. Când am ajuns aici, prima idee a fost ca, în sezonul trecut, să stabilizăm echipa, iar în acest sezon să fim în play-off. Dar pentru că am crescut puțin mai repede, suntem într-adevăr în situația de a face ceva special în acest sezon. Suntem încă acolo, luptăm pentru Europa, dar, din sezonul următor, părerea mea este că singurul lucru care va conta va fi lupta pentru trofee. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a criticat arbitrajul de la ultimul meci de campionat cu U Cluj, câștigat de Dinamo cu 2-1.

„Nu pot spune despre niciun meci din acest sezon că am fost sub nivel, că am jucat un fotbal slab, dar știm că cele mai importante situații apar în careu. În unele momente noi nu am marcat, iar adversarii au marcat.

În multe dintre aceste meciuri puteam obține rezultate mai bune, mai ales în ultimul, în care am avut 2-1 înaintea marilor greșeli de arbitraj care ne-au afectat jocul și rezultatul final. Dar asta este. Face parte din fotbal și trebuie să acceptăm aceste situații”, a mai zis Kopic.

Două faze au stârnit discuții la meciul cu U Cluj:

  • Prima a fost cea în care Dinamo a cerut penalty după duelul dintre Musi și Bic, în minutul 68
  • A doua a fost golul marcat de U Cluj prin Atanas Trică în minutul 84, despre care stafful „câinilor” a spus că a venit după un fault asupra lui Armstrong.

