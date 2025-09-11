Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!” +6 foto
Stipe Perica. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 11:09
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 13:28
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre revenirea lui Stipe Perica (30 de ani).
  • Atacantul croat a bifat doar 10 minute în actualul sezon, după accidentarea suferită în primul amical al verii (0-3 cu Petrolul).

Atacantul croat a ajuns la Dinamo în februarie 2025, la solicitarea lui Kopic, și a marcat 6 goluri în 16 partide.

Zeljko Kopic, vești despre Stipe Perica: „Eu cred că și-a rezolvat problemele”

„De săptămâna trecută a reintrat la antrenamente fără probleme. Avem grijă să nu-l suprasolicităm, îl luăm pas cu pas. Nu am vrut să-l folosesc nici în amicalul de sâmbătă (n.r. - cu CS Dinamo, câștigat cu 2-0), tocmai pentru a-l proteja.

Dacă procesul continuă bine și nu apar alte probleme, îl vom folosi din meciurile următoare. Vom vedea cum decurge totul până la partida cu Petrolul, dar dacă va avea o săptămână completă de antrenamente, nu există motive să nu fie cu noi.

Eu cred că și-a rezolvat în sfârșit problemele și că, zi după zi, va reveni la forma de care avem nevoie”, a declarat Kopic, conform dinamo1948.club.

650.000 de euro
este cota de piață a jucătorului lui Dinamo, conform transfermarkt.com. Cota maximă a atins-o în 2017, la Udinese (3 milioane de euro), când avea 21 de ani. Pentru formația italiană a jucat 71 de meciuri și a înscris 11 goluri

După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Kopic nu ar mai fi avut răbdare cu el, antrenorul a lămurit situația: „Realitatea e că a fost accidentat”, a declarat croatul, apoi a continuat:

„Îl cunosc de când era foarte tânăr, înainte să ajungă la Chelsea. Îi știu potențialul și calitățile. Iarna trecută, după ce s-a decis că nu prelungim cu Selmani, era important pentru mine să avem un atacant de calitate.

Știam că nu va fi 100% pregătit până în vară, dar ideea era să ne ajute atunci când poate, iar din vară să fie la capacitate maximă. A și reușit să marcheze goluri importante sezonul trecut, a demonstrat instinct de atacant și pericol real în fața porții.

Era important să facă toată perioada de pregătire cu noi, dar din păcate a avut probleme la spate. A mers la doi-trei medici în străinătate pentru a rezolva aceste probleme. A avut tot sprijinul clubului și al meu pentru a le depăși. Cel mai greu este pentru el, pentru că își dorește să joace”, a concluzionat Zeljko Kopic.

Cifrele lui Stipe Perica:

  • Udinese – 71 de meciuri, 11 goluri, 2 pase decisive
  • Maccabi Tel Aviv – 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase decisive
  • Standard Liege – 38 de meciuri, 6 goluri, 2 pase decisive
  • NAC Breda – 37 de meciuri, 9 goluri, 2 pase decisive
  • NK Zadar – 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă decisivă
  • Watford – 18 meciuri, 1 gol, 1 pasă decisivă
  • Dinamo – 17 meciuri, 6 goluri
  • Mouscron – 16 meciuri, 8 goluri, 1 pasă decisivă
  • Kasimpasa – 14 meciuri, 2 goluri
  • HNK Rijeka – 8 meciuri
  • Frosinone – 8 meciuri

Dinamo ocupă locul trei, cu 15 puncte acumulate în cele opt meciuri jucate în actualul sezon al Ligii 1.

Următoarele cinci partide ale „câinilor”:

  • 15 septembrie: Petrolul - Dinamo
  • 22 septembrie: Dinamo - Farul
  • 27 septembrie: U Craiova - Dinamo
  • 4 octombrie: Unirea Slobozia - Dinamo
  • 18 octombrie: Dinamo - Rapid
Dinamo, antrenament 11 septembrie 2025 FOTO FB Dinamo (4).jpg
Dinamo, antrenament 11 septembrie 2025 FOTO FB Dinamo (4).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Dinamo, antrenament 11 septembrie 2025 FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament 11 septembrie 2025 FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament 11 septembrie 2025 FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament 11 septembrie 2025 FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament 11 septembrie 2025 FOTO FB Dinamo (5).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Stipe Perica, gol cu FCSB în sezonul 2024/25

dinamo bucuresti accidentare liga 1 Stipe Perica
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share