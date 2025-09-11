Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre revenirea lui Stipe Perica (30 de ani).

Atacantul croat a bifat doar 10 minute în actualul sezon, după accidentarea suferită în primul amical al verii (0-3 cu Petrolul).

Atacantul croat a ajuns la Dinamo în februarie 2025, la solicitarea lui Kopic, și a marcat 6 goluri în 16 partide.

Zeljko Kopic, vești despre Stipe Perica: „Eu cred că și-a rezolvat problemele”

„De săptămâna trecută a reintrat la antrenamente fără probleme. Avem grijă să nu-l suprasolicităm, îl luăm pas cu pas. Nu am vrut să-l folosesc nici în amicalul de sâmbătă (n.r. - cu CS Dinamo, câștigat cu 2-0), tocmai pentru a-l proteja.

Dacă procesul continuă bine și nu apar alte probleme, îl vom folosi din meciurile următoare. Vom vedea cum decurge totul până la partida cu Petrolul, dar dacă va avea o săptămână completă de antrenamente, nu există motive să nu fie cu noi.

Eu cred că și-a rezolvat în sfârșit problemele și că, zi după zi, va reveni la forma de care avem nevoie ”, a declarat Kopic, conform dinamo1948.club.

650.000 de euro este cota de piață a jucătorului lui Dinamo, conform transfermarkt.com. Cota maximă a atins-o în 2017, la Udinese (3 milioane de euro), când avea 21 de ani. Pentru formația italiană a jucat 71 de meciuri și a înscris 11 goluri

După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Kopic nu ar mai fi avut răbdare cu el, antrenorul a lămurit situația: „Realitatea e că a fost accidentat”, a declarat croatul, apoi a continuat:

„Îl cunosc de când era foarte tânăr, înainte să ajungă la Chelsea. Îi știu potențialul și calitățile. Iarna trecută, după ce s-a decis că nu prelungim cu Selmani, era important pentru mine să avem un atacant de calitate.

Știam că nu va fi 100% pregătit până în vară, dar ideea era să ne ajute atunci când poate, iar din vară să fie la capacitate maximă. A și reușit să marcheze goluri importante sezonul trecut, a demonstrat instinct de atacant și pericol real în fața porții.

Era important să facă toată perioada de pregătire cu noi, dar din păcate a avut probleme la spate. A mers la doi-trei medici în străinătate pentru a rezolva aceste probleme. A avut tot sprijinul clubului și al meu pentru a le depăși. Cel mai greu este pentru el, pentru că își dorește să joace”, a concluzionat Zeljko Kopic.

Cifrele lui Stipe Perica:

Udinese – 71 de meciuri, 11 goluri, 2 pase decisive

Maccabi Tel Aviv – 51 de meciuri, 20 de goluri, 4 pase decisive

Standard Liege – 38 de meciuri, 6 goluri, 2 pase decisive

NAC Breda – 37 de meciuri, 9 goluri, 2 pase decisive

NK Zadar – 20 de meciuri, 8 goluri, 1 pasă decisivă

Watford – 18 meciuri, 1 gol, 1 pasă decisivă

Dinamo – 17 meciuri, 6 goluri

Mouscron – 16 meciuri, 8 goluri, 1 pasă decisivă

Kasimpasa – 14 meciuri, 2 goluri

HNK Rijeka – 8 meciuri

Frosinone – 8 meciuri

Dinamo ocupă locul trei, cu 15 puncte acumulate în cele opt meciuri jucate în actualul sezon al Ligii 1.

Următoarele cinci partide ale „câinilor”:

15 septembrie: Petrolul - Dinamo

22 septembrie: Dinamo - Farul

27 septembrie: U Craiova - Dinamo

4 octombrie: Unirea Slobozia - Dinamo

18 octombrie: Dinamo - Rapid

VIDEO. Stipe Perica, gol cu FCSB în sezonul 2024/25

