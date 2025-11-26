„Veți vedea altă Barcelona” Promisiunea lui Hansi Flick, după eșecul usturător cu Chelsea: „Trebuie să fim mai agresivi”

CHELSEA - BARCELONA 3-0. Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, a vorbit despre înfrângerea categorică de pe Stamford Bridge.

Hansi Flick este de părere că eliminarea lui Ronald Araujo, din minutul 44 a făcut diferența.

CHELSEA - BARCELONA. Hansi Flick: „Trebuie să acceptăm înfrângerea”

„Am avut ocazia să marcăm primii... dar apoi, cu un om mai puțin, a fost dificil. Am luptat din greu.

Am văzut câteva lucruri pozitive, dar am pierdut prea multe mingi, unele mingi ușoare, sub presiune, iar Chelsea este o echipă foarte bună cu mingea.

Nu e ușor să câștigi împotriva acestei echipe, cu un jucător în minus.

Dacă analizezi jocul, trebuie să vezi că am jucat cu un jucător în minus și asta a avut un impact mare. Pentru Chelsea, a juca împotriva a zece jucători este un avantaj uriaș.

Trebuie să acceptăm înfrângerea și să gândim pozitiv” , a declarat Hansi Flick, citat de marca.com.

Hansi Flick, despre eliminarea lui Araujo: „Nu a fost momentul potrivit sau jocul potrivit”

Întrebat despre eliminarea lui Araujo, Flick a replicat:

„Nu știu ce s-a întâmplat cu primul cartonaș galben. Trebuie să vorbesc cu el și să mă uit la imagini, iar la al doilea cartonaș, Ronald nu ar fi trebuit să intre așa. Dar aceste lucruri se întâmplă în fotbal. Nu a fost momentul potrivit, dar asta a fost”.

Hansi Flick: „Va fi foarte dificil să terminăm în primele opt”

După primele 4 meciuri jucate în acest sezon din Liga Campionilor, Barcelona ocupă doar locul 15, cu 7 puncte, însă mai poate pierde câteva locuri până la finalul etapei.

Chestionat cu privire la șansele catalanilor de a termina în primele 8, pentru a-și asigura calificarea directă în optimile de finală, Flick a recunoscut că echipei sale îi va fi foarte greu să realizeze acest lucru, dar s-a declarat încrezător în ceea ce privește următoarele partide.

„Va fi foarte dificil să terminăm în primele opt, dar orice este posibil. Trebuie să luptăm mai mult și să jucăm mai agresiv.

Veți vedea o altă Barcelona, vă promit! Văd cum ne antrenăm, intensitatea și calitatea, și este diferit față de acum câteva săptămâni… Am un feeling bun”, a concluzionat Flick.

Până la finalul anului, Barcelona mai are de jucat un singur meci în Liga Campionilor. Pe 9 decembrie, campioana Spaniei o va întâlni Eintracht Frankfurt.

