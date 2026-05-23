alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 11:52
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 15:12
  • Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, a vorbit despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram (23 de ani), după ce atacantul a transmis că își dorește un transfer în străinătate.

Fotbalistul a fost aproape de un transfer și în trecut, însă a refuzat mai multe oferte și a ales să continue la formația din Bănie.

Mario Felgueiras, despre despre despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”

„Este un băiat care a crescut aici, a suferit foarte mult, i-a văzut pe alții plecând și poate nu sunt eu în măsură să îl judec, dar poate nu a avut cele mai bune alegeri în ultimii ani.

Este o persoană care întotdeauna a încercat să ne ajute, a fost întotdeauna primit bine în grup și cred că el a terminat sezonul cum trebuie și a înțeles ce ne dorim noi să transmitem”, a spus Felgueiras, conform orangesport.ro.

Felgueiras a amintit și de un moment sensibil prin care a trecut jucătorul în acest sezon.

„Eu nu uit niciodată că, atunci când a fost chemat la națională, noi ne-am calificat în Conference League.

El a avut ofertă să plece, a primit și un ceas de la antrenor, a plecat la națională, se întoarce de la națională, iar selecționerul (n.r. – Mircea Lucescu), Dumnezeu să îl ierte, pentru că nu mai e cu noi, a ieșit și a zis că nu a vrut să joace.

Băiatul avea dureri. Eu cred că nici Cristiano Ronaldo nu ar avea capacitatea mentală să gestioneze tot și, normal, adversarii știu despre asta, și suporterii.

Poate noi cumva am greșit, pentru că nu l-am protejat cum trebuie, dar a fost o lecție pentru noi și pentru viitor, să știm cum să gestionăm un astfel de caz.

Și mă bucur pentru el dacă a înțeles. Și dacă pleacă în vară, el a zis că pleacă în vacanță, nu știu dacă a vrut să spună, dacă e și oltean, a spus cu accentul lor, dar dacă pleacă, să plece la bine pentru el și să fie foarte fericit, pentru că merită”, a mai declarat oficialul de la U Craiova.

246 de meciuri
a jucat Ștefan Baiaram alături de U Craiova, în care a marcat 48 de goluri și a oferit 23 de pase decisive. Fotbalistul este cotat la 4,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Ce a spus Ștefan Baiaram: „După 7 ani aici, am ajuns la sfârșit”

După victoria cu U Cluj (5-0), Ștefan Baiaram a dat de înțeles că acesta a fost ultimul său sezon pe Ion Oblemenco.

„Mai avem o săptămână, după care intru în vacanță dacă domnul selecționer nu mă va chema. Sper să mă cheme, îmi doresc să fiu la națională, dar după, cu siguranță îmi doresc să plec.

După șapte ani de zile la U Craiova, am ajuns la sfârșit”, a declarat acesta.

