Se retrage după 21 de sezoane  Unul dintre cei mai buni jucători din NBA a făcut anunțul » A fost inclus de 12 ori în echipa All Stars
Chris Paul. Foto: IMAGO
Baschet

alt-text George Neagu
Publicat: 23.11.2025, ora 18:06
Actualizat: 23.11.2025, ora 18:06
  • Chris Paul (40 de ani), jucătorul echipei Los Angeles Clippers, a anunțat că se va retrage la finalul acestui sezon.

Decizia baschetbalistului american vine după 21 de sezoane petrecute în NBA, timp în care a obținut numeroase distincții.

Chris Paul a anunțat că se va retrage la finalul sezonului

Jucătorul de la Los Angeles Clippers a transmis pe rețelele de socializare un mesaj care lasă de înțeles că la finalul acestui sezon se va retrage din activitate, după 21 de ani petrecuți în NBA.

„Ce aventură… Mai sunt încă atât de multe de făcut… Sunt recunoscător pentru acest ultim capitol”, a scris Chris Paul pe Instagram.

În primul său sezon la nivel profesionist, Paul a câștigat premiul pentru cel mai bun debutant din NBA, în 2006.

Acesta a fost transferat de Los Angeles Clippers în 2011, după 6 ani petrecuți la New Orleans Hornets. După perioada petrecută la Clippers, Paul a fost transferat la Houston Rockets, unde a jucat timp de doi ani.

Pe urmă a mai jucat un sezon la Oklahoma City Thunder. Chris Paul a mai trecut și pe la Phoenix Suns și San Antonio Spurs, înainte de a se întoarce la Los Angeles Clippers.

De-a lungul celor 21 de sezoane petrecute în NBA, Chris Paul a fost considerat unul dintre cei mai buni jucători ai campionatului.

Printre distincțiile obținute de baschetbalistul american se numără:

  • Premiul pentru cel mai bun debutant în NBA
  • 12 selecții în echipa All Stars
  • 11 locuri în echipele All-NBA
  • E pe lista celor mai buni 75 de jucători ai tuturor timpurilor din NBA

În momentul actual, Chris Paul ocupă locul al doilea în clasamentul all-time în ceea ce privește pasele decisive și intercepțiile. Acesta este depășit doar de John Stockton, potrivit eu.usatoday.com.

În cariera sa, americanul a reușit 12.540 de pase decisive și 2.727 de intercepții, conform nba.com.

De asemenea, a câștigat aurul olimpic la JO 2008 și JO 2012 alături de echipa națională a SUA.

16,9 puncte
și 9,2 pase decisive este media obținută de Chris Paul în cariera sa

