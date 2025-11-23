Se tem să nu-și piardă starurile Măsura urgentă luată de cluburile din Premier League. Partenerele fotbaliștilor, nemulțumite de viața din Anglia

Cluburile din Premier League angajează echipe de asistență pentru a ajuta familiile jucătorilor să facă față vieții în Marea Britanie.

Șefii se tem ca fotbaliștii să nu fie încurajați de partenere să plece în altă parte, din cauza vieții monotone din Anglia.

Premier League este considerat cel mai puternic campionat din lume. An de an, cluburi precum Liverpool, Manchester City, Arsenal sau Chelsea investesc sume importante de bani pentru a aduce cei mai buni jucători.

Cluburile din Premier League se tem să nu-și piardă starurile, din cauza partenerelor nefericite cu viața din Anglia

Pentru ca lucrurile să meargă cât mai natural și pentru ca jucătorii veniți să se acomodeze în Anglia, angajează echipe care să ajute soțiile și iubitele nemulțumite să se adapteze la viața din Marea Britanie.

Hugo Scheckter, cel care a ocupat această funcție la cluburi precum West Ham sau Brentford, a declarat că rolul său principal era să aibă grijă de bunăstarea jucătorilor, dar acest lucru se extindea adesea și la îngrijirea familiilor lor.

„Poate fi dificil să te muți într-o țară nouă. Cu siguranță vedem asta ca pe o problemă mai mare, aceea că jucătorii sunt mulțumiți, în timp ce partenerele nu, iar asta duce la faptul că un jucător fie vrea să plece, fie vorbește despre posibilitatea plecării, ceea ce este un dezastru pentru cluburi”, a declarat Hugo Scheckter pentru mirror.co.uk

Soția lui Di Maria nu a făcut față condițiilor din Anglia

De-a lungul timpului au existat câteva exemple notabile de soții și iubite ale fotbaliștilor care și-au manifestat nemulțumirea față de viața din Anglia.

Jorgelina Cardoso, soția lui Angel Di Maria, a acordat un interviu în anul 2022, în care a rememorat momentele petrecute în Marea Britanie, după transferul starului argentinian de la Real Madrid la Manchester United, din august 2014.

„Într-o zi, Angel a venit la mine și mi-a spus: «Uite ce propunere are Manchester United». Nu am vrut să merg, i-am spus să meargă singur. «Hai să mergem amândoi», a răspuns el. Erau mulți bani, mai mulți decât oferiseră spaniolii. Așa că ne-am dus. Dacă lucrezi într-o companie și cineva îți oferă salariul dublu, te duci alergând.

„Eram prieteni cu Gianina Maradona, iubita lui Sergio Aguero (fostul atacant al lui Manchester City), și am călătorit la Manchester în vacanță timp de un an.

A fost întotdeauna oribil! Ne întorceam acasă și îi spuneam: «Dacă vei fi transferat vreodată, asigură-te că va fi oriunde în lume, dar nu în Anglia»” .

Nu mi-a plăcut deloc... Pot să vă spun. Oamenii sunt toți ciudați. Te plimbi și nu știi dacă o să te omoare. Mâncarea e dezgustătoare.

Femeile arată ca de porțelan. Eu și Angel eram la Madrid, la cea mai bună echipă din lume, mâncare perfectă, vreme perfectă, totul a fost perfect. Și apoi a venit oferta de la United...

I-am spus «nicio șansă, nici o șansă», dar el a tot spus că vom fi puțin mai în siguranță financiar și că trebuie să plecăm.

Ne-am certat din cauza asta... Încercăm să fim mai apropiați când lucrurile merg prost. Nu-l învinovățesc că a mers acolo.

A fost oribil, atât de oribil. I-am spus doar: «Dragul meu, vreau să mă sinucid, e noapte la ora două».” declara Jorgelina Cardoso, potrivit dailymail.co.uk.

1 sezon a rezistat Di Maria la Manchester United

Declarații similare despre viața în Anglia a dat și soția lui Gundogan.

Modelul, care s-a născut în Franța, dar s-a mutat în Italia în copilărie, s-a plâns de mâncarea englezească: „Totul e congelat.

Îmi pare rău, sunt sinceră. Am încercat atât de mult să găsesc un restaurant bun, dar mâncarea este oribilă peste tot”.

