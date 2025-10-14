Mutare-șoc în Formula 1 Christian Horner , fostul director tehnic de la Red Bull, ar negocia cu Ferrari

Christian Horner (51 de ani), fostul director al echipei Red Bull, s-ar afla în negocieri cu Ferrari.

Demis în vara acestui an, Christian Horner este aproape de o revenire rapidă în Formula 1.

Christian Horner ar negocia cu Ferrari

Vorbind la Marele Premiu de la Singapore, directorul echipei Aston Martin, Andy Cowell, a glumit: „Se pare că Christian sună în acest moment toți proprietarii de echipe”.

Acum, Horner ar fi intrat în discuții pentru a se alătura celui mai de succes constructor din Formula 1, Ferrari, notează The Sun, care citează DailyMail.

Scuderia nu a mai câștigat un titlu la piloți din anul 2007, de pe vremea lui Kimi Raikkonen (45 de ani), în timp ce la constructori, ultimul titlu a fost obținut în 2008.

Cu Horner la conducere, Red Bull a câștigat 124 de curse, 6 titluri la constructori și 8 la piloți. Astfel, succesul și abilitățile sale în a construi o echipă câștigătoare îl fac foarte atractiv în mediul ultra-competitiv al F1.

Ferrari și-a pierdut încrederea în actualul director

Potrivit sursei citate, motivul pentru care numele lui Horner a apărut în discuție este dat de faptul că actualul președinte al producătorului italian, John Elkann, și-ar fi pierdut încrederea în actualul director al echipei Fred Vasseur, cel care a fost un om important în mutarea lui Hamilton la Ferrari.

După ce a câștigat șase din cele șapte titluri mondiale la Mercedes, pilotul britanic în vârstă de 40 de ani, nu a reușit să urce pe podium de când este la Ferrari.

Coechipierul său, Charles Leclerc, a obținut patru podiumuri în acest sezon. Dar, la fel ca și Horner, are un sezon dezamăgitor, pe fondul problemelor întâmpinate de Ferrari pe circuit.

Patru echipe - Haas, Williams, Aston Martin și Alpine - au negat zvonurile potrivit cărora Horner s-ar alătura lor.

80.000.000 de lire sterline este suma cu care a fost despăgubit Christian Horner, după demiterea de la Red Bull

