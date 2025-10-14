A dezmințit cel mai viral fake news din sport Jucătorul afectat de depresie și dispărut din fotbalul mare explică: „Mi-au oferit bani să-mi spun povestea”
Josip Ilicic (foto: Imago)

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 13:23
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 14:05
  • Josip Ilicic (37 de ani) a demontat unul dintre zvonurile care s-au rostogolit ani la rândul în discuțiile dintre microbiști, dar și în presă.
  • Rătăcirea sa din drumul de succes pe care se afla până la acel moment a fost pusă pe seama infidelității soției sale, Tina Polovina.

Depresie, cădere și regăsire. Josip Ilicic explică, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, motivul prăbușirii sale.

„Totul mergea bine pentru Ilicic până a prins-o pe soția lui înșelându-l, în perioada pandemiei de COVID-19, iar asta l-a făcut să renunțe la fotbal”. Așa sunau multe dintre articolele și postările de pe social media care făceau referire la fotbalistul care jucase la Palermo, Fiorentina sau Atalanta.

A dezmințit cel mai viral fake news din sport: „Mi-au oferit bani să-mi spun povestea”

Aflat la Atalanta când pandemia de COVID-19 a oprit fotbalul și viața așa cum o știam, internaționalul sloven a stat singur, izolat, la Bergamo, în timp ce familia rămăsese în Slovenia.

„Nu știam dacă voi mai juca vreodată, iar când ești închis în casă, începi să te gândești. Am petrecut 42 de zile în Bergamo fără familia mea. Am suferit. Bani, contracte, nimic nu mai conta. Nu mă simțeam bine. Și zvonurile despre soția mea mă răneau”, rememorează pentru gazzetta.it.

Familia nu putea să călătorească în Italia din cauza carantinei, iar el nu putea părăsi Italia din același motiv.

S-a rostogolit zvonul că atunci când a reușit, totuși, să meargă acasă, Ilicic a vrut să-și surprindă familia, așa că ar fi decis să nu o anunțe pe soția lui că vine și ar fi surprins-o înșelându-l în propria casă.

„Nimic mai fals”, explică Josip, care nu înțelege cum poate cineva să creadă că și-ar fi găsit soția cu alt bărbat. „A primit jigniri îngrozitoare”, explică jucătorul.

Întrebat de ce nu a dezmințit știrea falsă, Ilicic spune că nu a simțit nevoia: „M-ar fi întrebat ce se întâmplă, de ce nu mai sunt eu însumi. Familia, prietenii, cei apropiați mie știau adevărul”.

Josip Ilicic: „Mi s-au oferit bani să-mi spun povestea”

Nu știe cum s-a viralizat povestea falsă că ar fi fost înșelat de soție:

„Eram în vârf și, dintr-o dată, nimeni nu știa nimic despre mine. Trebuia să iasă ceva. Până la urmă, m-am întors acasă.

În Slovenia, era ca și cum nu s-ar fi întâmplat Covid, în timp ce în Bergamo, sicriele erau transportate în camioane. O imagine teribilă.

Cu câțiva ani mai devreme, trăisem și eu tragedia lui Astori, cu care am jucat ani de zile la Fiorentina. M-a afectat”.

Încheie ferm: „Nu vorbesc despre chestiuni private. Mi s-au oferit bani să-mi spun povestea, dar țin detaliile pentru mine”.

A plecat de la Atalanta și a refuzat Sevilla: „Nu mai pot ține ritmul”

În 2022 a plecat de la Atalanta la Maribor, în prima ligă din Slovenia, unde a rămas până la început de 2025.

În vara acestui an a semnat cu FC Koper, locul 6 în Slovenia.

„Am plecat de la Atalanta din cauza tendoanelor mele. Fluctuațiile de greutate erau îngrozitoare. Nu mai eram același ca înainte. Am încercat injecții și tratamente, dar nimic nu a funcționat”.

În 2022, Monchi m-a chemat la Sevilia pentru un contract de doi ani și jumătate, dar i-am spus că nu mai pot ține ritmul. În cele din urmă, m-am întors la Maribor. Josip Ilicic

Cea mai bună perioadă din cariera lui Ilicic a fost la Atalanta. În sezonul 2019-2020, Josip a marcat 4 goluri în poarta Valenciei, într-un meci din Liga Campionilor, încheiat 4-3 pentru echipa italiană, care a avansat în sferturile competiției.

Meciul s-a jucat cu fără spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus. Arbitrul partidei a fost românul Istvan Kovacs.

Devenea atunci cel mai bătrân fotbalist care bifează un hattrick în deplasare, în cea mai importantă competiție european (32 de ani și 41 de zile). A fost și primul sloven autor de hattrick în Liga Campionilor.

În 2024, când nimeni nu mai credea că-l va mai vedea jucând pentru naționala Sloveniei, Ilicic a reușit să prindă lotul pentru EURO și a ajutat echipa să-i smulgă Angliei un punct.

86 de meciuri
a jucat Ilicic pentru Slovenia. A marcat 17 goluri pentru națională

