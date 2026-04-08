Martorii au sărit să-l bată VIDEO. „Micul diavol”, arestat pentru tentativă de jaf armat! În urmă cu 20 de ani juca la Cupa Mondială +8 foto
Christian Lara (IMAGO, captură X / fotomontaj GOLAZO.ro)
Martorii au sărit să-l bată VIDEO. „Micul diavol”, arestat pentru tentativă de jaf armat! În urmă cu 20 de ani juca la Cupa Mondială

alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 22:28
  • Christian Lara (45 de ani), fost jucător al naționalei din Ecuador, a fost arestat după ce a participat la o tentativă de jaf armat.

Fost atacant de bandă, Lara a petrecut cea mai mare parte a carierei la CD El Nacional, însă a cucerit trofee la nivel continental, Copa și Recopa Sudamericana, cu LDU Quito. Și și-a reprezentat țara la Cupa Mondială din 2006!

Christian Lara, arestat pentru tentativă de jaf armat

Potrivit martorilor, Lara este liderul unui grup care a atacat o afacere locală. Martorii spun că l-au văzut pe bărbat fluturând o armă de foc și cerând bani, înainte de a fugi într-o mașină care îl aștepta.

În imaginile transmise de televiziunile din Ecuador se vede cum polițiștii se năpustesc asupra lui Lara, scrie dailymail.co.uk.

Încătușat, fostul fotbalist a fost atacat de trecători furioși în timp ce era condus la mașina de poliție. A fost lovit cu pumnii și cu picioarele!

Christian Lara, arestat după o tentativă de jaf armat (FOTO: captură x.com/paullopezec)
Christian Lara, arestat după o tentativă de jaf armat (FOTO: captură x.com/paullopezec)

Galerie foto (8 imagini)

Christian Lara, arestat după o tentativă de jaf armat (FOTO: captură x.com/paullopezec)
Șeful poliției locale a oferit mai multe detalii despre cele întâmplate. A anunțat că patru dintre cei șase presupuși hoți fuseseră arestați, printre care și un bărbat identificat ca fiind Lara, cunoscut sub porecla „Diablito” sau „Micul Diavol”.

„Pot confirma că am reținut patru persoane care ar fi participat la o tentativă de jaf la un magazin de produse electronice din cartierul La Magdalena, situat în capitala Ecuadorului, Quito.

Polițiștii au răspuns la un apel de urgență și, datorită reacției rapide, au reușit să împiedice comiterea infracțiunii la magazinul numit Tecnomega.

Aproximativ șase persoane înarmate au pătruns în incintă cu intenția presupusă de a comite un jaf. Pe lângă cei patru suspecți, am confiscat trei arme de foc.

De asemenea, am recuperat mai multe cartușe pentru arme de foc și o serie de articole electronice”, a transmis Pablo Lastra, șeful poliției din Quito, care a confirmat că Lara se număra printre persoanele reținute.

28 de selecții
a adunat Christian Lara în naționala Ecuadorului. A marcat 4 goluri și a livrat o pasă decisivă

VIDEO cu momentul în care Christian Lara este atacat de trecători:

