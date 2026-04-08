„Tata a atins fericirea profundă” Răzvan, despre Mircea Lucescu: iubirea de fotbal, ce a însemnat ca părinte, ce l-a învățat, ce lecții i-a oferit
Mircea Lucescu și-a încheiat cariera joi, 26 martie 2026. Meciul naționalei cu Turcia, 0-1 în barajul CM, a fost ultimul Foto: Raed Krishan
Nationala

„Tata a atins fericirea profundă” Răzvan, despre Mircea Lucescu: iubirea de fotbal, ce a însemnat ca părinte, ce l-a învățat, ce lecții i-a oferit

alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 20:11
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 20:21
  • Răzvan Lucescu, descriind nu doar antrenorul, ci tatăl Mircea Lucescu, într-un interviu pentru GOLAZO.ro. Cum a crescut alături de Il Luce. 
  • Mircea Lucescu s-a stins ieri din viață, la spitalul Universitar. Avea 80 de ani. 

Răzvan Lucescu, 57 de ani, a fost mereu atașat de tatăl său, care s-a stins marți, 7 aprilie, la 80 de ani.

Recent, antrenorul lui PAOK l-a descris pe Mircea Lucescu într-un interviu pentru GOLAZO.ro.

A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani

Ce însemna fotbalul pentru el, dar și cum a fost ca părinte, ce a învățat Răzvan de la Il Luce în copilărie și adolescență, ce lecții a primit când era mic.

Răzvan, despre Mircea Lucescu și fotbalul: „O pasiune imensă”

Întrebat cât de mult iubea fotbalul tatăl, fiul a răspuns:

„Nu se poate măsura. O pasiune imensă. A trăit din copilărie cu fotbal, prin fotbal și a ajuns la 80 de ani să trăiască la fel, cu și prin fotbal”.

O viață întreagă care l-a făcut în final să fie un învingător. Un om fericit Răzvan Lucescu

E convins că „dincolo de toate situațiile neplăcute, de toate frustrările care apar în viața unui jucător, în viața unui antrenor, a existat sentimentul acela, a atins acel sentiment”.

Sentimentul de fericire profundă, în interiorul omului, acolo, în suflet. De satisfacție pentru ce ai reușit în viață. De unde ai plecat, condițiile total complicate, dificile, și ai ajuns să obții ce ai obținut Răzvan Lucescu

Mi-a transmis pasiunea pentru fotbal. Mi-a educat această pasiune”

Ce a învățat de la Mircea Lucescu? „În primul rând, mai mult decât faptul că am învățat ceva de la el e că mi-a transmis pasiunea aceasta pentru fotbal.

Da, trebuie să existe ceva și în interiorul fiecăruia, o pornire către ceva. Dar e clar că mi-a educat această pasiune, luându-mă cu el la antrenamente, jucându-se cu mine acasă”.

Încet-încet crescând, am fost în preajma lui, am văzut cum se motiva, cum își pregătea meciurile, antrenamentele, seriozitatea în muncă, în pregătirea situațiilor complexe, atenția la detalii. Iată ce am învățat de la el! Răzvan Lucescu

„În niciun caz dur, n-a fost dur, dar era un tată pe care-l respectam”

Cum îl vedeai când erai mic?

Îl vedeam ca pe tata. Cum îți vezi tatăl. Cel mai bun, cel mai frumos, omul lângă care mă simțeam protejat.

Era un tată permisiv? Era un tată dur? Te mai certa, te lăuda?

În niciun caz dur, n-a fost dur, dar era un tată pe care-l respectam. Acum, e adevărat, contează și personalitatea copilului, eu cred că am fost un copil destul de liniștit. Ca orice copil, cu năzbâtiile lui, însă, în general, liniștit și ascultător.

Nu era nevoie să fie dur. Când spunea o chestie, o respectam total. Îmi cerea să fiu la o oră acasă, eram la ora aia, atunci mă duceam, nu negociam. În perioada școlii, mama era cea care se ocupa tot timpul de mine, dar în anumite momente, foarte importante, cruciale, se implica tata Răzvan Lucescu

Mi-a ținut un discurs de zece minute. M-a făcut să mă gândesc la ce vreau în viață”

Poți să dai un exemplu?

Treapta I. În clasa a 8-a, ne întorseserăm de la Hunedoara. În vara aceea, când am început clasa a 8-a, după cinci ani de Hunedoara, era anul de treaptă, an delicat pentru mine, n-au mers lucrurile prea bine în trimestrul I, nici nu învățam foarte atent, eram destul de superficial, la ore mai făceam prostii întorcându-mă după cinci ani în aceeași clasă în care începusem școala de mic, probabil căutând să ies în evidență… Am mai pus ceasul să sune-n oră, am mai vorbit, am mai completat niște oracole, era moda oracolelor, am cam fost prins sau m-am lăsat prins, tot în ideea asta. De acolo, consecințe, note, chemată mama la școală…

Răzvan Lucescu s-a întors în 2021 la PAOK Salonic Foto: Imago Răzvan Lucescu s-a întors în 2021 la PAOK Salonic Foto: Imago
Răzvan Lucescu s-a întors în 2021 la PAOK Salonic Foto: Imago

Ce a urmat?

La un moment dat, tata s-a întors după un meci, cred că era după meciul cu Italia, și am avut o discuție. A intrat în cameră la mine, s-a plimbat prin fața biroului, eu eram la birou. N-a fost nervos, n-a țipat, nu m-a amenințat, dar mi-a ținut un discurs de zece minute care m-a impresionat.

M-a făcut să mă gândesc foarte bine la ce am eu de făcut în viață, la seriozitatea cu care trebuie să privesc lucrurile și la faptul că am o responsabilitate, pentru că îl reprezint și pe el. Atât Răzvan Lucescu

Cum i-ai răspuns la școală?

De atunci și până la finalul anului, totul a mers perfect, am și intrat la liceu, la Gheorghe Lazăr, la matematică-fizică.

„Mama și bunica erau afară, disperate, băteau în ușă, le era teamă”

Îți mai amintești vreo poveste?

Eram mic, mai mic, aveam vreo șase ani, de-abia ne mutaserăm în Știrbei Vodă. Jucându-mă cu niște copii, nu mai știu dacă fusese ziua mea, am făcut găuri în perete chiar după ce s-a zugrăvit. Maică-mea și bunică-mea au văzut, au încercat să mă protejeze, el a înțeles, m-a prins, m-a luat, am intrat cu el în cameră la mine, a închis ușa, nu le-a lăsat pe mama și bunica să intre.

Te-a certat?

Mi-a ținut un discurs, deși aveam șase ani, mi-a explicat cât de greu i-a fost lui și din ce sărăcie a plecat în viață, cât de greu a fost să muncească, să ajungă să câștige niște bani, să avem posibilitatea să locuim acolo, efortul pe care l-a făcut pentru a avea condiții bune. Și că nu-mi pot bate joc de muncă, de bani, că trebuie să am grijă.

Mama și bunica erau afară, disperate, băteau în ușă, le era teamă ca nu cumva cine știe ce să-mi facă, dar nici poveste de ceva agresiv sau țipete. De un calm desăvârșit, foarte la obiect Răzvan Lucescu

Theodor Jumătate Il Luce s-a stins pe teren
Theodor Jumătate Il Luce s-a stins pe teren
Cât de mare a fost antrenorul Lucescu? Lângă Ferguson și Guardiola! A doborât record după record
Cât de mare a fost antrenorul Lucescu? Lângă Ferguson și Guardiola! A doborât record după record

Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
„Respect în luptă aprigă” Reverență emoționantă din partea celui care i-a fost rival lui Mircea Lucescu în Ucraina: „Avea stilul său unic”
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
