Galatasaray, omagiu pentru Mircea Lucescu VIDEO+FOTO. Gest impresionant făcut de campioana Turciei în memoria fostulul antrenor român

Galatasaray l-a comemorat pe Mircea Lucescu înaintea partidei cu Goztepe de joi seară din etapa #27 a campionatului din Turcia.

Fost antrenor al grupării Cim Bon în perioada 2000-2002, „Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei.

Marele antrenor va fi înmormântat vineri, cu onoruri militare, la Cimitirul Bellu.

Galatasaray, gest superb în memoria lui Mircea Lucescu

Înaintea meciului cu Goztepe, jucătorii lui Galatasaray, printre care și vedetele Ilkay Gundogan sau Leroy Sane, au ieșit la încălzire purtând tricouri negre pe care era imprimat chipul lui Mircea Lucescu.

📸 #GÖZvGS | @arkham pic.twitter.com/vp1nZ8pHvY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 8, 2026

Lucrurile nu s-au oprit aici. Echipați în negru complet, jucătorii antrenați de Okan Buruk au pătruns pe gazon cu un banner uriaș, pe care era scris un mesaj în limba turcă, dar și în română, în memoria marelui antrenor român: „Nu te vom uita!”

#GÖZvGS pic.twitter.com/kGCyyxkTmc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 8, 2026

Fluierul de start al partidei a fost precedat de un moment de reculegere, așa cum Federația din Turcia a anunțat imediat după decesul lui Mircea Lucescu.

Ca antrenor al celor de la Galatasaray, „Il Luce” a câștigat două trofee:

Supercupa Europei (2000)

Campionatul Turciei (2002)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport