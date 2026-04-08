Marele Fatih Terim, omagiu pentru Lucescu Mesaj emoționant al legendei Turciei: „Oriunde ai fi, nu-ți vei lua ochii de la fotbal”

Fatih Terim (72 de ani), rivalul și prietenul lui Mircea Lucescu, a transmis un mesaj emoționant după decesul fostului selecționer.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, în semifinala barajului pentru Mondial.

Fatih Terim: „Oriunde ai fi, nu-ți vei lua ochii de la fotbal”

„Împăratul” a publicat o scrisoare de apreciere pe rețelele de socializare în care și-a arătat aprecierea pentru Mircea Lucescu.

„Dragă Mircea,

Nu e deloc ușor să scriu aceste rânduri. Dar, ca doi oameni de fotbal care și-au petrecut aproape întreaga viață înconjurați de acel miros unic al ierbii, pe sau dincolo de liniile terenului verde, sub responsabilități imense pe care nu toți au ocazia să le trăiască, această poveste trebuie încheiată fără tăcere.

În ultima jumătate de secol, oamenii s-au schimbat, vremurile s-au schimbat, fotbalul s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Dar pasiunea ta pentru fotbal nu s-a diminuat niciodată.

Am fost capitole diferite din aceeași poveste. Aceleași bucurii, tristeți, furtuni, dezamăgiri... Am câștigat, am pierdut, am fost criticați, am fost felicitați, am fost înțeleși, iar uneori nu am fost înțeleși deloc. Cred că ceea ce ne-a apropiat cel mai mult a fost loialitatea noastră față de joc.

Poate de aceea destinul te-a adus la Istanbul, orașul pe care l-ai iubit atât de mult, pentru ultima oară.

Aceasta este o scrisoare de rămas-bun bazată pe respect. Ai dat totul pentru fotbal. Ai oferit atât de mult, nu doar României sau Turciei, ci jocului în sine.

Și știu că, oriunde ai fi, nu-ți vei lua ochii de la fotbal.

Odihnește-te în pace, prietene”, a fost mesajul lui Fatih Terim.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Citește și

