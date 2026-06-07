Vieri, impresionat de Chivu Fostul mare atacant italian  l-a lăudat pe tehnicianul lui Inter: „A preluat o echipă distrusă psihic” +17 foto
Christian Vieri FOTO: IMAGO
Campionate

Vieri, impresionat de Chivu Fostul mare atacant italian l-a lăudat pe tehnicianul lui Inter: „A preluat o echipă distrusă psihic”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 15:23
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 15:56
  • Christian Vieri (52 de ani), fost mare fotbalist italian, a vorbit despre primul sezon complet al lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca lui Inter și a lăudat modul în care antrenorul român a reconstruit echipa.
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Chivu a preluat Inter într-un moment complicat, după un final de ciclu dur pentru nerazzurri.

Fostul fundaș român cunoștea însă foarte bine clubul: ca jucător, a făcut parte din echipa care a câștigat tripla istorică în 2010, sub comanda lui Jose Mourinho.

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Vieri, impresionat de Chivu: „A preluat o echipă distrusă mental”

Fostul mare atacant italian consideră că antrenorul român a readus echilibrul într-un vestiar afectat de eșecul cu 0-5 din finala Ligii Campionilor, cea mai mare categorică înfrângere înregistrată vreodată într-o finală a competiției.

Întrebat dacă a fost surprins de prestația lui Chivu, Vieri a răspuns:

„A făcut o treabă excelentă, a preluat o echipă distrusă psihic după 5-0 din finala Champions League și a readus liniștea în grup. Abia acum s-a înțeles cu adevărat cât de puternic era acel PSG.

În plus, a gestionat foarte bine rotația jucătorilor, oferindu-le șansa de a juca unor tineri precum Pio, Sucic, Bonny. A condus echipa cu multă inteligență. Și, pe lângă toate acestea, a și câștigat”, a declarat Vieri, conform gazzetta.it.

FOTO. Momentul în care Inter a devenit noua campioană a Italiei

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (17 imagini)

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
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Christian Vieri a jucat la Inter între 1999 și 2005. A marcat 123 de goluri în 190 de meciuri jucate pentru nerazzurri.

Christian Vieri a mai jucat, pe lângă Inter, și la alte forțe ale campionatului italian, fiind unul dintre cei mai apreciați jucători italieni ai anilor '90 și 2000.

Acesta și-a trecut în CV echipe precum Fiorentina, Atalanta, Lazio sau AC Milan, dar și Atletico Madrid, din Spania.

În tricoul celor de la Inter, Christian Vieri a cucerit un singur trofeu, Cupa Italiei, în anul 2005.

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