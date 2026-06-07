Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit despre planurile celor de la Dinamo pentru sezonul viitor, în care echipa va evolua sub comanda unui nou antrenor.

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„Câinii” l-au prezentat oficial, sâmbătă, pe tehnicianul Nuno Campos, iar președintele clubului a trasat deja două obiective clare, dezvăluind că negocierile pentru un nou antrenor au început în urmă cu mai mult timp.

Andrei Nicolescu: „Două lucruri ne dorim să se întâmple mai bine”

„Eu am spus, când s-a terminat campionatul acesta, că ne dorim ca anul viitor la Dinamo să se întâmple două lucruri mai bine.

Să luăm decizii legate de transferuri mult mai ușor și mult mai rapid și să avem o fluență în acest lucru, iar cine a avut urechi să audă a înțeles în momentul ăla.

Iar al doilea lucru pe care trebuie să-l schimbăm este ca Dinamo să aibă versatilitate. Asta înseamnă ca să poată să se adapteze în funcție de adversari. Să poată să contracareze ce joacă adversarul. Cam asta ne dorim și vrem să facem”, a spus Nicolescu, potrivit digisport.ro.

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Andrei Nicolescu: „Noi de un an de zile căutam și antrenori”

În plus, oficialul alb-roșiilor a vorbit despre situația lotului și a transmis că se afla de aproape un an în căutarea unui înlocuitor pentru Kopic.

„Cei care și-au terminat contractul vor pleca, 100%, cu excepția lui Eddy (n.r. - Eddy Gnahore). Cu Eddy vom avea o discuție, dar va conta și părerea noului antrenor.

Iar pentru veniri, la fel, vom vedea ce va fi în zilele viitoare, în funcție și de directorul sportiv, scouting și noul antrenor.

Noi de un an de zile căutam și antrenori, pentru că trebuia să fim pregătiți.

Noi mereu am dovedit că am susținut antrenorul în orice împrejurare, iar dacă domnul Kopic a stat doi ani și jumătate dovedește faptul că Dinamo a făcut toate eforturile pentru ca el să aibă toate condițiile la dispoziție pentru a face performanță.

Și așa va fi și cu următorul antrenor. Și așa a fost și cu Ovidiu Burcă. Noi căutam antrenori care să se muleze pe filosofia lui Dinamo.

Nuno a fost primul pe listă de vreo șase luni. Decizia a fost foarte ușoară iar discuția cu el a fost fluentă. Filosofia, modul în care vede fotbalul, modul în care vede dezvoltarea tinerilor sunt principii care se mulează și pe filosofia clubului”, a mai spus Nicolescu.

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