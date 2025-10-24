„Pentru asta ne apucăm de fotbal” Alexandru Cicâldău, după remiza cu Noah: „Un meci echilibrat” + Ce spune Bancu

U CRAIOVA - NOAH 1-1. Alexandru Cicâldău (28 de ani), mijlocașul oltenilor, a vorbit despre meciul de pe „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova a condus-o pe Noah, dar nu a reușit să obțină victoria pe teren propriu, după ce a fost egalată pe final de meci.

U CRAIOVA - NOAH. Alexandru Cicâldău: „Astea sunt meciurile pentru care ne-am apucat de fotbal”

„A fost un meci echilibrat în care puteam să luăm cele 3 puncte. Din păcate, am primit gol și a trebuit să ne mulțumim doar cu un punct astăzi.

În repriza a doua, am controlat jocul dar, din păcate, am luat gol. Astăzi am vrut să jucăm agresiv, să luăm adversarul de sus. Din păcate, s-a întâmplat să luăm gol, a fost și spre final...

Conference League este o competiție nouă pentru noi, ne bucurăm foarte mult. Astea sunt meciurile pentru care ne-am apucat de fotbal și nu putem decât să dăm totul.

Le mulțumim fanilor că vin în număr mare la stadion și ne susțin la fiecare meci”, a declarat Alexandru Cicâldău, la Prima Sport.

Nicușor Bancu: „Un rezultat echitabil”

Nicușor Bancu e de părere că remiza e rezultatul corect:

„Un rezultat pozitiv, am întâlnit o echipă foarte bună, au pasat foarte bine. Noi am ratat câteva șanse pe final, puteam să și câștigăm, dar cred că este un rezultat corect.

Am încercat să stăm bine în teren, să-i prindem pe contraatac. La faza golului primit ne-am lăsat unii pe alții, iar jucătorul lor a venit și a dat cu capul, este vina tuturor. Trebuie să ne antrenam bine pentru acest nivel, este mult mai greu decât în campionat.

Le mulțumim suporterilor și sperăm că meciurile viitoare vom câștiga”, a spus Nicușor Bancu.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Fiorentina 5-0 6 2. AEK Larnaca 5-0 6 3. Celje 5-1 6 4. Laussane 4-0 6 5. Samsunspor 4-0 6 6. Mainz 2-0 6 7. Rayo Vallecano 4-2 4 8. Rakow 3-1 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Strasbourg 3-2 4 10. Jagiellonia 2-1 4 11. Noah 2-1 4 12. AEK Atena 7-3 3 13. Zrinjski 5-1 3 14. Sparta Praga 4-1 3 15. Lech Poznan 5-3 3 16. Crystal Palace 2-1 3 17. Shakhtar 4-4 3 18. Legia Varșovia 2-2 3 19. Shkendija 1-2 3 20. Alkmaar 1-4 3 21. Lincoln 2-6 3 22. Drita 2-2 2 23. Hacken 2-2 2 24. KuPS 1-1 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Omonia 1-2 1 26. Shelbourne 0-1 1 27. Sigma Olomouc 1-3 1 28. U Craiova 1-3 1 29. Breidablik 0-3 1 30. Rijeka 0-3 0 31. Slovan Bratislava 1-3 0 32. Hamrun 0-2 0 33. Shamrock 1-6 0 34. Dinamo Kiev 0-5 0 35. Rapid Viena 1-7 0 36. Aberdeen 2-9 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

