Probleme pe „Ion Oblemenco” Nocturna a cedat de 3 ori la U Craiova - Noah » Ce a făcut arbitrul

U CRAIOVA - NOAH. Probleme pe „Ion Oblemenco”! Instalația de nocturnă s-a stins, parțial, la pauza meciului.

Universitatea Craiova s-a confruntat cu probleme tehnice la instalația de nocturnă a stadionului „Ion Oblemenco”.

Probleme cu instalația de nocturnă la U Craiova - Noah

La pauză, nocturna s-a oprit brusc în zona peluzei nord a arenei, partea secundă fiind întârziată timp de câteva minute tocmai din acest motiv.

Deși părea că problema a fost rezolvată, în minutul 54 nocturna s-a defectat pentru a doua oară. În acel moment, „centralul” Gal Leibovitz a oprit jocul pentru aproximativ două minute, timp în care instalația s-a reaprins.

Peste alte 6 minute, nocturna s-a defectat din nou. Leibovitz a oprit din nou jocul și s-a dus să discute cu portarul celor de la Noah, pe care l-a întrebat dacă poate continua partida, defecțiunea fiind pe partea de teren a formației armene. Goalkeeperul a confirmat că e în regulă pentru el.

Gal Leibovitz a discutat și cu observatorul partidei și a luat decizia că partida poate continua chiar și în aceste condiții.

