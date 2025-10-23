Portarul #1 din Europa League Ștefan Târnovanu, după eșecul cu Bologna: „Prefer să primesc șase goluri și să câștigăm” +18 foto
Ștefan Târnovanu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Europa League

Portarul #1 din Europa League Ștefan Târnovanu, după eșecul cu Bologna: „Prefer să primesc șase goluri și să câștigăm”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 23:45
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 00:57
  • FCSB - Bologna 1-2. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei României, este lider în clasamentul celor mai multe parade din faza ligii a Europa League.

Târnovanu a avut 20 de intervenții salvatoare în cele trei meciuri jucate, în care roș-albaștrii au încasat patru goluri. În acest moment, portarul român are cele mai multe parade din competiția europeană.

FCSB - Bologna 1-2. Târnovanu este portarul cu cele mai multe parade în Europa League

Meciul cu Bologna a început rău pentru roș-albaștri, care au încasat două goluri rapide.

„Un meci cu o echipă bună, puternică, foarte masivă, dar în același timp cu o viteză foarte bună. Am început jocul foarte prost și poate dacă am fi marcat înainte de pauză ar fi fost altă soartă a meciului

Prefer să nu am niciun șut pe poartă și să câștigăm sau să primesc șase goluri și tot să câștigăm. Mai scot unele mingi, sunt bucuros. Bucuros sută la sută nu sunt, pentru că nu e ok rezultatul”, a declarat portarul.

FCSB - Bologna, meci
FCSB - Bologna, meci

Galerie foto (18 imagini)

FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci FCSB - Bologna, meci
+18 Foto
labels.photo-gallery

Echipa antrenată de Elias Charalambous și-a revenit treptat, dar a reușit să marcheze doar un singur gol, prin Bîrligea. Întrebat dacă se putea obține mai mult, Târnovanu a spus:

„Ținând cont că era 2-0 în minutul 13 și nu am mai luat gol până la final, poate am fi sperat.

Trebuie să învățăm din greșeli să nu mai primim un gol atât de ușor și poate vom câștiga. Din fericire, nu am mai primit gol după acel minut”.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland8-29
2. Braga5-09
3. Lyon5-09
4. Dinamo Zagreb7-37
5. Viktoria Plzen6-27
6. Freiburg5-27
7. Ferencvaros5-37
8. Brann5-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Celta Vigo6-46
10. Aston Villa4-26
11. Lille6-56
12. Eagles4-36
13. Young Boys6-66
14. Fenerbahce4-46
15. FC Porto3-36
16. Real Betis4-25
17. Nottingham6-54
18. Bologna3-34
19. Genk1-14
20. PAOK5-64
21. Celtic3-44
22. Panathinaikos6-63
23. AS Roma3-43
24. FC Basel3-43
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Feyenoord3-43
26. Ludogorets4-63
27. Sturm Graz3-53
28. FCSB2-43
29. Stuttgart2-43
30. Steaua Roșie2-51
31. Malmo2-61
32. Maccabi Tel-Aviv1-61
33. Nice3-60
34. Salzburg2-60
35. FC Utrecht0-40
36. Rangers1-60

Programul FCSB în Europa League:

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna 1-2
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

europa league bologna fcsb stefan tarnovanu
