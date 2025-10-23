Portarul #1 din Europa League Ștefan Târnovanu, după eșecul cu Bologna: „Prefer să primesc șase goluri și să câștigăm”

FCSB - Bologna 1-2. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei României, este lider în clasamentul celor mai multe parade din faza ligii a Europa League.

Târnovanu a avut 20 de intervenții salvatoare în cele trei meciuri jucate, în care roș-albaștrii au încasat patru goluri. În acest moment, portarul român are cele mai multe parade din competiția europeană.

Meciul cu Bologna a început rău pentru roș-albaștri, care au încasat două goluri rapide.

„Un meci cu o echipă bună, puternică, foarte masivă, dar în același timp cu o viteză foarte bună. Am început jocul foarte prost și poate dacă am fi marcat înainte de pauză ar fi fost altă soartă a meciului

Prefer să nu am niciun șut pe poartă și să câștigăm sau să primesc șase goluri și tot să câștigăm. Mai scot unele mingi, sunt bucuros. Bucuros sută la sută nu sunt, pentru că nu e ok rezultatul”, a declarat portarul.

Echipa antrenată de Elias Charalambous și-a revenit treptat, dar a reușit să marcheze doar un singur gol, prin Bîrligea. Întrebat dacă se putea obține mai mult, Târnovanu a spus:

„Ținând cont că era 2-0 în minutul 13 și nu am mai luat gol până la final, poate am fi sperat.

Trebuie să învățăm din greșeli să nu mai primim un gol atât de ușor și poate vom câștiga. Din fericire, nu am mai primit gol după acel minut”.

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 9 2. Braga 5-0 9 3. Lyon 5-0 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 7 6. Freiburg 5-2 7 7. Ferencvaros 5-3 7 8. Brann 5-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 6 10. Aston Villa 4-2 6 11. Lille 6-5 6 12. Eagles 4-3 6 13. Young Boys 6-6 6 14. Fenerbahce 4-4 6 15. FC Porto 3-3 6 16. Real Betis 4-2 5 17. Nottingham 6-5 4 18. Bologna 3-3 4 19. Genk 1-1 4 20. PAOK 5-6 4 21. Celtic 3-4 4 22. Panathinaikos 6-6 3 23. AS Roma 3-4 3 24. FC Basel 3-4 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 27. Sturm Graz 3-5 3 28. FCSB 2-4 3 29. Stuttgart 2-4 3 30. Steaua Roșie 2-5 1 31. Malmo 2-6 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 1 33. Nice 3-6 0 34. Salzburg 2-6 0 35. FC Utrecht 0-4 0 36. Rangers 1-6 0

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

