U Craiova - Noah 1-1 Elevii lui Mirel Rădoi obțin primul lor punct, în etapa #2 din Conference League

Universitatea Craiova a remizat cu Noah FC, scor 1-1, în etapa #2 din Conference League, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Încă din primul minut al partidei, formația din Armenia s-a arătat mai periculoasă. Isenko a fost încercat cu un șut de la distanță.

Universitatea Craiova - FC Noah 1-1 . Remiză pe „Ion Oblemenco”

În minutele următoare, FC Noah a încercat de mai multe ori poarta ucraineanului, dar Isenko a stat excelent pe poziții și a apărat tot.

Până în minutul 37, Noah avea șapte șuturi trimise, dintre care trei pe poartă, în timp ce oltenii nu reușiseră să trimită niciun șut.

În minutul 38, oltenii reușesc să deschidă scorul. Mekvabishvili, aflat între trei adversari, a protejat excelent mingea și i-a pasat lui Etim.

Atacantul a reușit un dribling și a înscris cu un șut la colțul scurt. Craiova a intrat în avantaj la pauză, scor 1-0.

Înainte de startul reprizei secunde, stadionul a avut probleme cu nocturna. Defecțiunea a fost remediată temporar, însă problema a reapărut de încă două ori.

Pentru a se asigura că jocul poate continua, arbitrul Gal Leibovitz l-a chemat pe portarul Fayulu și l-a întrebat dacă poate evolua în condițiile date.

Portarul a confirmat că dorește să continue partida și că problema nu îl deranjează.

În minutul 74, armenii au fost răsplătiți pentru insistența lor ofensivă. David Sualehe a trimis o centrare perfectă pentru Mulahusejnovic, care a luat prin surprindere apărarea oltenilor și a înscris cu o lovitură de cap.

Acesta este primul punct obținut de U Craiova în Conference League, după ce în primul meci a pierdut cu Rakow, scor 0-2.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Fiorentina 5-0 6 2. AEK Larnaca 5-0 6 3. Celje 5-1 6 4. Laussane 4-0 6 5. Samsunspor 4-0 6 6. Mainz 2-0 6 7. Rayo Vallecano 4-2 4 8. Rakow 3-1 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Strasbourg 3-2 4 10. Jagiellonia 2-1 4 11. Noah 2-1 4 12. AEK Atena 7-3 3 13. Zrinjski 5-1 3 14. Sparta Praga 4-1 3 15. Lech Poznan 5-3 3 16. Crystal Palace 2-1 3 17. Shakhtar 4-4 3 18. Legia Varșovia 2-2 3 19. Shkendija 1-2 3 20. Alkmaar 1-4 3 21. Lincoln 2-6 3 22. Drita 2-2 2 23. Hacken 2-2 2 24. KuPS 1-1 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Omonia 1-2 1 26. Shelbourne 0-1 1 27. Sigma Olomouc 1-3 1 28. U Craiova 1-3 1 29. Breidablik 0-3 1 30. Rijeka 0-3 0 31. Slovan Bratislava 1-3 0 32. Hamrun 0-2 0 33. Shamrock 1-6 0 34. Dinamo Kiev 0-5 0 35. Rapid Viena 1-7 0 36. Aberdeen 2-9 0

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Universitatea Craiova - FC Noah 1-1

Au marcat: Etim (min. 38) / Mulahusejnovic (min. 74)

Min. 90+8 - Final de meci

Min. 90+3 - Crețu intră în locul lui Teles

Min. 90+2 - Bancu îi pasează lui Nsimba, care trimite un șut de la marginea careului, dar mingea trece mult peste poartă

Min. 90 - Sunt acordate 8 minute de prelungire

Min. 86 - Oltenii avansează în careul celor de la Noah și reușesc să trimită un șut periculos, dar mingea e trimisă în blocaj. Balonul este respins și ajunge tot la olteni, care nu reușesc să profite de ocaziile succesive

Min. 81 - Nsbima, Mogoș și Houri îi înlocuiesc pe Etim, Stevanovic și pe Cicâldău

Min. 76 - Bancu șutează de la marginea careului, dar trimite mult pe lângă poartă

Min. 74 - Gol! (1-1) David Sualehe centrează, iar Nardin Mulahusejnovic se înalță și înscrie cu capul

Min. 73 - Thorarinsson, Hambadzumyan și Manvelyan îi înlocuiesc pe Grgic, Boakye și pe Oshhima

Min. 65 - Romanchuk revine pe teren

Min. 63 - Romanchuk are nevoie de îngirjiri medicale. Craiova joacă în 10 oameni temporar.

Min. 61 - Yan Eteki primește un cartonaș galben

Min. 61 - Băluță este introdus în locul lui Mekvabishvili

Min. 61 - Portarul armenilor confirmă că poate continua jocul în aceste condiții, iar partida se reia

Min. 59 - Nocturna cedează din nou. Arbitrul se îndreaptă spre observatorul partidei pentru a discuta situația, iar portarul Fayulu este chemat lângă ei.

Este a treia oară când nocturna nu funcționează corespunzător

Min. 59 - Matheus Aias este scos de pe teren, iar în locul său este introdus Mulahusejnovic

Min. 56 - Problema nocturnei se remediază, iar meciul este reluat

Min. 54 - Gal Leibovitz întrerupe temporar partida, după ce nocturna a cedat încă o dată.

Min. 46 - Problema este remediată, iar meciul se reia

Jucătorii ies pe teren, dar meciul încă nu se poate relua. Nocturna are probleme, iar arbitrul Gal Leibovitz așteaptă remedierea acesteia.

Min. 45 - Pauză! Oltenii conduc (1-0)

Min. 38 - Gooool (1-0) Mekvabishvili, aflat între trei adversari, protejează excelent mingea, pe care i-o trimite lui Etim. Atacantul reușește un dribling și înscrie cu un șut la colțul scurt.

Min. 37 - FC Noah a trimis șapte șuturi, dintre care trei au fost pe poartă. Elevii lui Mirel Rădoi încă nu au reușit să trimită niciun șut.

Min. 33 - După bara lui Oshima, armenii rămân în posesia balonului. Matheus Aias trimite cu capul spre poartă, dar Isenko reușește din nou să apere!

Min. 33 - Oshima, fostul jucător al oltenilor primește o pasă în careu, dar lovește bara transversală.

Min. 25 - Bancu primește un cartonaș galben pentru o intrare dură, va trebui să aibă grijă pentru restul partidei

Min. 24 - Matheus Aias trimite un șut din afara careului, dar Isenko este din nou atent și reține

Min. 23 - Al Hamlawi primește un cartonaș galben

Min. 15 - David Sualehe îl încearcă pe portarul oltenilor cu un șut de la distanță. Isenko reacționează rapid și respinge în afara terenului

Min. 1 - Isenko reușește să respingă un șut periculos, trimis de la distanță

Min. 1 - Partida începe ACUM

Universitatea Craiova - FC Noah, echipele de start

U Craiova : Isenko - Stevanovic, Rus, Romanchuk - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi

: Isenko - Stevanovic, Rus, Romanchuk - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi Rezerve : Lung, Popescu - F. Ștefan, A. Crețu, Băluță, Baiaram, Houri, Badelj, Mogoș, Băsceanu, D. Matei, Nsimba

: Lung, Popescu - F. Ștefan, A. Crețu, Băluță, Baiaram, Houri, Badelj, Mogoș, Băsceanu, D. Matei, Nsimba Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi Noah FC : Fayulu - Boakye, Saintini, Muradyan, Fernandes Sualehe - Sangare, Eteki - Castro Ferreira, Oshima, Grgic - Matheus Aias

: Fayulu - Boakye, Saintini, Muradyan, Fernandes Sualehe - Sangare, Eteki - Castro Ferreira, Oshima, Grgic - Matheus Aias Rezerve : Cancarevic - Avanesyan, Dashyan, Hambardzumyan, Harutyunyan, M. Jakolis, Manvelyan, Mulahusejnovic, Oulad Omar, G. Silva, Thorarinsson

: Cancarevic - Avanesyan, Dashyan, Hambardzumyan, Harutyunyan, M. Jakolis, Manvelyan, Mulahusejnovic, Oulad Omar, G. Silva, Thorarinsson Arbitru : Gal Leibovitz, Asistenți: Dor Medina, Yossi Babayoff, VAR: Eitan Shmuelevitz, AVAR: Shalom Ben Avraham

: Gal Leibovitz, Dor Medina, Yossi Babayoff, Eitan Shmuelevitz, Shalom Ben Avraham Stadion: „Ion Oblemenco”

În prima etapă din Conference League, echipa antrenată de Mirel Rădoi a fost învinsă de Rakow, scor 2-0, și se află, în acest moment pe locul 28.

În schimb, Noah a câștigat cu Rijeka, scor 1-0, și este pe poziția 15 în cadrul competiției.

În acest sezon, Universitatea Craiova nu a pierdut niciun meci pe teren propriu. Echipa antrenată de Mirel Rădoi a obținut 9 victorii și un egal în toate competițiile pe „Ion Oblemenco”.

Singurul meci în care oltenii au pierdut puncte a fost cel cu Dinamo, scor 2-2, din etapa 11 din Liga 1.

Noah vine după două remize cu Urartu, ambele meciuri fiind în campionat, și care s-au încheiat cu același scor, 0-0.

Pe plan intern, campioana Armeniei are 18 puncte după 9 etape și este pe locul 3, la patru puncte de liderul Alashkert.

Lotul celor de la Noah este cotat la 14 milioane de euro, în timp ce al Craiovei valorează 26 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

U Craiova - Noah. Mirel Rădoi: „Nu trebuie să existe teamă”

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova se așteaptă la un meci dificil împotriva celor de la FC Noah și a identificat punctele forte ale armenilor.

„Știu că nu o să fie un meci deloc ușor, nici pentru noi, dar nici pentru Noah. O să fie un meci în care cele două echipe vor încerca să marcheze goluri. Sunt două echipe care, la fel, pe tranziția pozitivă, sunt foarte rapide.

Foarte interesant mi s-a părut că a trebuit să caut în peste 16 partide în trecut, ca să găsesc un gol primit din fazele fixe.

Din punctul meu de vedere, e o echipă foarte interesantă și care ar fi meritat să joace măcar în grupele Europa League”, a declarat Mirel Rădoi.

Tehnicianul oltenilor a asigurat că țintește prima victorie a clubului din faza principală a Conference League:

„Mâine seară, chiar dacă ar fi primul punct din istorie în această competiție, nu ne vom mulțumi cu un rezultat de egalitate. Nu avem cum. Cu atât mai mult, acasă în fața propriilor suporteri, n-aș putea să mă gândesc.

Dacă noi nu am avut în minte un rezultat de egalitate când puteam să fim calificați, cu Bașakșehir, vă asigur cu atât mai mult că mâine seară nu ne vom gândi la un rezultat de egalitate”.

Nu cred că trebuie să existe teamă și frică de nimic. Nu mi-e teamă de nimic. Sper că jucătorii mei se vor bucura de aceste meciuri. Nu cred că ar trebui să fie, nici măcar în mintea noastră, acest cuvânt. Mirel Rădoi, antrenor Craiova

Sandro Perkovic: „Craiova joacă un sistem care nu este des întâlnit în fotbalul european”

Sandro Perkovic, antrenorul armenilor de la FC Noah, a vorbit despre sistemul „rar întâlnit” care este folosit de Mirel Rădoi la U Craiova.

„Craiova este o echipă foarte bună, cu jucători de mare calitate, au un sezon foarte bun până acum, au demonstrat împotriva unor echipe puternice. Nu vreau să dau nume din echipa lor, fiindcă fotbalul e un sport de echipă.

Şi noi avem calitate, am început grupa din Conference League cu un succes şi vrem să continuăm la fel şi în deplasare. Suntem fericiţi că putem evolua la acest nivel şi sperăm să facem un meci foarte bun la Craiova.

Nu vreau să-mi dau cărţile pe faţă înainte de meci, veţi vedea cum am pregătit jocul. Craiova joacă un sistem care nu este des întâlnit în fotbalul european, o aşezare mai rar întâlnită, cu 3 fundaşi, cu doi laterali foarte ofensivi, cu 3 mijlocaşi puternici şi doi atacanţi la fel de puternici şi agresivi.

Trebuie să fim la nivelul nostru maxim dacă vrem să luăm ceva din meciul de la Craiova şi ne dorim foarte mult acest lucru. Este un meci foarte important pentru noi, în această fază a competiţiei nu doar fiecare punct este important, ci fiecare gol, am văzut echipe care nu au mers mai departe din cauza golaverajului.

Jucătorii sunt pregătiţi, motivaţi, focusaţi, abia aşteaptă să intre pe teren să arate ce pot. Totul e important în aceste meciuri, fiecare amănunt, suntem gata să dăm totul în cele 90 de minute, să lucrăm împreună, să respectăm tactica şi să culegem roadele la final. Mi-aş face probleme dacă nu am avea ocazii, dar în ultimele meciuri ne-am creat multe şanse de a marca”, a declarat Sandro Perkovic, potrivit prosport.ro.

