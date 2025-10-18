- U Cluj - Botoșani 0-2. Alexandru Cîmpanu (25 de ani), atacantul moldovenilor, a înscris un gol superb în etapa #13 din Liga 1.
Cîmpanu a fost trimis pe teren la pauză, în locul lui Antonio Dumitru, și a intrat extrem de motivat.
După mai puțin de zece minute, a reușit să înscrie o adevărată bijuterie chiar împotriva fostei sale echipe.
U Cluj - Botoșani. Alexandru Cîmpanu a reușit un GOLAZO!
În minutul 53, Ongenda, aflat între doi adversari, a anticipat perfect o pasă și a trecut elegant de Bic, cu o minge pe care a trimis-o peste mijlocașul clujenilor.
Francezul a avansat și i-a pasat lui Alexandru Cîmpanu, care a făcut o preluare, a privit spre poartă și a trimis un șut spectaculos.
Mingea a trecut peste apărătorii lui U Cluj și s-a oprit direct în vinclu, fără ca portarul Lefter să poată interveni.
Galerie foto (14 imagini)
Reușita lui Cîmpanu poate fi văzută și ca un răspuns pentru Ovidiu Sabău, antrenorul care nu i-a oferit prea multe șanse în sezonul 2023-2024, la U Cluj
Atunci, fotbalistul a bifat doar 10 meciuri, reușind un gol și o pasă decisivă.
În actualul sezon, sub comanda lui Leo Grozavu la Botoșani, Cîmpanu a evoluat deja în opt partide, marcând de două ori și oferind tot atâtea pase de gol.
FC Botoșani s-a impus, scor 2-0, în fața lui U Cluj și rămâne lider în Superliga, cu 28 de puncte în 13 etape.