U Cluj - Botoșani 0-2. Alexandru Cîmpanu (25 de ani), atacantul moldovenilor, a înscris un gol superb în etapa #13 din Liga 1.

Cîmpanu a fost trimis pe teren la pauză, în locul lui Antonio Dumitru, și a intrat extrem de motivat.

După mai puțin de zece minute, a reușit să înscrie o adevărată bijuterie chiar împotriva fostei sale echipe.

U Cluj - Botoșani. Alexandru Cîmpanu a reușit un GOLAZO!

În minutul 53, Ongenda, aflat între doi adversari, a anticipat perfect o pasă și a trecut elegant de Bic, cu o minge pe care a trimis-o peste mijlocașul clujenilor.

Francezul a avansat și i-a pasat lui Alexandru Cîmpanu, care a făcut o preluare, a privit spre poartă și a trimis un șut spectaculos.

Mingea a trecut peste apărătorii lui U Cluj și s-a oprit direct în vinclu, fără ca portarul Lefter să poată interveni.

Reușita lui Cîmpanu poate fi văzută și ca un răspuns pentru Ovidiu Sabău, antrenorul care nu i-a oferit prea multe șanse în sezonul 2023-2024, la U Cluj

Atunci, fotbalistul a bifat doar 10 meciuri, reușind un gol și o pasă decisivă.

În actualul sezon, sub comanda lui Leo Grozavu la Botoșani, Cîmpanu a evoluat deja în opt partide, marcând de două ori și oferind tot atâtea pase de gol.

19 goluri a marcat Cîmpanu în Superliga în cele 131 de meciuri jucate

FC Botoșani s-a impus, scor 2-0, în fața lui U Cluj și rămâne lider în Superliga, cu 28 de puncte în 13 etape.

