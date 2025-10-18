Kopic, răspuns pentru Gâlcă Tehnicianul lui Dinamo, înainte de derby: „E normal să fie optimiști. Rapid are calități, dar și defecte”

Dinamo - Rapid. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” a vorbit despre derby-ul care va avea loc pe 19 octombrie, de la 20:30.

Meciul Dinamo - Rapid se joacă pe Arena Națională, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Elevii lui Kopic ocupă locul al patrulea în clasament, cu 23 de puncte, în timp ce giuleștenii se află pe poziția secundă, cu 25 de puncte.

Zeljko Kopic: „Rapid are mari calități, dar are și defectele ei”

„Ambele echipe se descurcă bine în acest moment și merită susținere multă. Mă aștept de la echipa mea să joace un fotbal bun, să dea totul ca să fie mai buni decât adversarii și, în final, să câștige!

Rapid este o echipă stabilă, foarte competitivă, puternică, are un sezon foarte bun și trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru. Rapid are mari calități, dar are și defectele ei. Avem tactica noastră pentru acest meci, avem ideile noastre despre cum să jucăm!

E normal ca atunci când joacă un derby să fie optimiști, echipa lor naște așteptări și joacă bine”, a declarat Kopic, la conferința de presă.

Dobre este unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului. Cariera lui Dobre este pe o traiectorie ascendentă. Sezonul trecut a marcat șapte goluri, acum are șapte goluri. El este unul dintre jucătorii care îi aduc potențial ofensiv. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic: „Musi se simte bine. Accidentarea nu este una gravă”

Alexandru Musi s-a accidentat marți, în partida România U21 - Cipru U21 2-0, iar situația sa este incertă înainte de derby-ul de pe Arena Națională.

„Musi se simte bine, mai avem 24 de ore până la meci, dar vom vedea. Sunt bucuros că accidentarea nu este una gravă și voi vedea cum se simte mâine.

În funcție de asta, voi decide dacă îl voi folosi sau nu”, a declarat tehnicianul.

Sunt bucuros când avem mulți jucători convocați la loturi, inclusiv pe cei de la U21. Asta e important pentru creșterea și imaginea clubului. Sunt conștient că asta aduce anumite probleme fizice pentru noi. Zeljko Kopic

FOTO Accidentarea lui Musi la naționala U21

Eddy Gnahore: „Dacă nu îți plac aceste meciuri, nu prea ai ce căuta la sportul acesta”

Fundașul Eddy Gnahore a vorbit și el despre derby-ul din Liga 1, pe care îl vede ca pe unul dintre motivele pentru care a ales această carieră în fotbal.

„Suntem mai mult decât pregătiți, am avut timp să ne pregătim. Am mai jucat astfel de meciuri în carieră și știu că este nevoie de o pregătire mentală specială. Am muncit și sunt convins că suntem gata de meci.

Echipa care câștigă bătălia de la mijlocul terenului are șanse mai mari să câștige meciul. Avem această tendință, ca jucători de fotbal, să trăim meciul prea mult la nivel mental. Trebuie să nu lăsăm emoțiile să ne umbrească judecata în timpul unui meci cu o asemenea încărcătură!

Rapid are o echipă bună, toți jucătorii lor sunt buni, nu doar un jucător. Petrila e bun, Koljic e și el bun (n.r. - pe lângă Dobre). Noi trebuie să ne facem bine treaba înainte de orice!

Așteptările mele sunt setate întotdeauna foarte sus. Sezonul trecut nu a fost un eșec, dar simt că în acest sezon am îmbunătățit nivelul, însă nu este suficient”, a declarat fundașul.

Acesta este genul de meci pentru care ne-am apucat de fotbal. Dacă nu îți place genul acesta de atmosferă, nu prea ai ce căuta la sportul acesta. Eddy Gnahore

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport