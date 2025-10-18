Dinamo - Rapid. Eddy Gnahore (31 de ani), fundașul „câinilor”, vede derby-ul ca pe unul dintre motivele pentru care ales să joace fotbal.

Elevii lui Kopic ocupă locul al patrulea în clasament, cu 23 de puncte, în timp ce giuleștenii se află pe poziția secundă, cu 25 de puncte.

Eddy Gnahore: „Dacă nu îți plac aceste meciuri, nu prea ai ce căuta la sportul acesta”

„Suntem mai mult decât pregătiți, am avut timp să ne pregătim. Am mai jucat astfel de meciuri în carieră și știu că este nevoie de o pregătire mentală specială. Am muncit și sunt convins că suntem gata de meci.

Echipa care câștigă bătălia de la mijlocul terenului are șanse mai mari să câștige meciul. Avem această tendință, ca jucători de fotbal, să trăim meciul prea mult la nivel mental. Trebuie să nu lăsăm emoțiile să ne umbrească judecata în timpul unui meci cu o asemenea încărcătură!

Rapid are o echipă bună, toți jucătorii lor sunt buni, nu doar un jucător. Petrila e bun, Koljic e și el bun (n.r. - pe lângă Dobre). Noi trebuie să ne facem bine treaba înainte de orice!

Așteptările mele sunt setate întotdeauna foarte sus. Sezonul trecut nu a fost un eșec, dar simt că în acest sezon am îmbunătățit nivelul, însă nu este suficient”, a declarat fundașul.

Acesta este genul de meci pentru care ne-am apucat de fotbal. Dacă nu îți place genul acesta de atmosferă, nu prea ai ce căuta la sportul acesta. Eddy Gnahore

Gnahore a bifat 65 de meciuri în tricoul lui Dinamo, dintre care cinci au fost derby-uri cu FCSB, iar alte patru împotriva Rapidului.

Atmosfera se anunță una spectaculoasă pe Arena Națională. Cu o zi înainte de meci, Dinamo a anunțat că aproximativ 30.000 de bilete au fost deja vândute. Aproximativ 15.000 de bilete sunt încă disponibile.

Pentru a completa tabloul unui derby de foc, suporterii Rapidului au primit o peluză cu aproximativ 7.000 de locuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport