Începe La Liga, dar fără Real și Barca Din ce motiv cele două mari cluburi nu vor juca în prima etapă a noului sezon

Noul sezon din La Liga va debuta în această seară, de la ora 20:30, odată cu partida dintre Alaves și Getafe.

Cu toate acestea, Barcelona și Real Madrid nu vor juca niciun meci în această rundă. Își vor face apariția pe teren începând cu etapa #2. De ce s-a luat această decizie, mai jos în articol.

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Barcelona, sub comanda lui Hansi Flick, va încerca să-și apere titlul și să câștige campionatul pentru al treilea an consecutiv.

Marea rivală a catalanilor, Real Madrid, a suferit schimbări majore în această vară: Jose Mourinho a revenit pe banca „galacticilor”, iar mai mulți jucători importanți au fost transferați.

De ce nu vor juca Real Madrid și Barcelona în prima etapă din La Liga

Fanii fotbalului vor trebui să mai aștepte o săptămână până le vor putea vedea din nou în joc pe Barcelona și Real Madrid.

Catalanii vor debuta în La Liga pe 23 august, în deplasare cu Elche, în timp ce trupa lui Jose Mourinho va juca o zi mai devreme, împotriva lui Espanyol.

Dar de ce aceste două cluburi nu evoluează din prima etapă? Totul are legătură cu Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada. Turneul final a fost câștigat de Spania.

Echipele care au avut jucători în naționalele care au ajuns până în semifinalele competiției beneficiază de o pauză suplimentară, pentru ca fotbaliștii să aibă timp de odihnă, conform si.com.

Printre jucătorii Barcelonei care au ajuns în semifinalele sau finala CM 2026 se numără Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres (transferat recent de PSG), Eric Garcia, Joan Garcia (Spania), Jules Kounde (Franța), Marcus Rashford (întors la Manchester United) și Anthony Gordon (transferat vara aceasta - Anglia).

De cealaltă parte, din tabăra Realului au ajuns până în penultimul act al CM 2026: Kylian Mbappe, Aurelian Tchouameni (Franța), Jude Bellingham (Anglia), dar și noile transferuri Marc Cucurella (Spania) și Ibrahima Konate (Franța).

Cum arată prima etapă din La Liga:

15 august, ora 20:30: Alaves - Getafe (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

15 august, ora 22:30: Sevilla - Rayo Vallecano (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

16 august, ora 18:00: Racing Santander - Villarreal (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

16 august, ora 20:00: Espanyol - Levante (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

17 august, ora 22:00: Deportivo A Coruna - Elche (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

19 august, ora 22:00: Atletico Madrid - Malaga (Digi Sport 3)

Decizia ca Barcelona și Real Madrid să nu joace în prima etapă este rezultatului acordului dintre La Liga și sindicatul fotbaliștilor spanioli, AFE.

Înțelegerea prevede o perioadă obligatorie de odihnă pentru jucătorii care au participat minimum în semifinalele CM 2026, conform goal.com.

Când se joacă El Clasico

Real Madrid și Barcelona se vor înfrunta pe 25 octombrie 2026 și pe 9 mai 2027, în etapele a 10-a și a 35-a din La Liga.

„Galacticii” sunt avantajați de faptul că returul îl joacă pe teren propriu, atunci când campionatul se apropie de final și fiecare punct poate fi decisiv în lupta pentru titlu.

Rezultatele din El Clasico din sezonul 2025/2026 din La Liga:

Real Madrid - Barcelona 2-1, pe 26 octombrie 2025

Barcelona - Real Madrid 2-0, pe 10 mai 2026

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