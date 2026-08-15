Începe La Liga, dar fără Real și Barca  Din ce motiv cele două mari cluburi nu vor juca în prima etapă a noului sezon +15 foto
Foto: Imago
Campionate

Începe La Liga, dar fără Real și Barca Din ce motiv cele două mari cluburi nu vor juca în prima etapă a noului sezon

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 19:52
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 19:52
  • Noul sezon din La Liga va debuta în această seară, de la ora 20:30, odată cu partida dintre Alaves și Getafe.
  • Cu toate acestea, Barcelona și Real Madrid nu vor juca niciun meci în această rundă. Își vor face apariția pe teren începând cu etapa #2. De ce s-a luat această decizie, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Barcelona, sub comanda lui Hansi Flick, va încerca să-și apere titlul și să câștige campionatul pentru al treilea an consecutiv.

Marea rivală a catalanilor, Real Madrid, a suferit schimbări majore în această vară: Jose Mourinho a revenit pe banca „galacticilor”, iar mai mulți jucători importanți au fost transferați.

„Cred că a băgat 70 de milioane!”  Gigi Becali a comentat situația critică de la CFR Cluj. Nu va proceda ca Varga: „Aș putea, dar nu o fac”
Citește și
„Cred că a băgat 70 de milioane!” Gigi Becali a comentat situația critică de la CFR Cluj. Nu va proceda ca Varga: „Aș putea, dar nu o fac”
Citește mai mult
„Cred că a băgat 70 de milioane!”  Gigi Becali a comentat situația critică de la CFR Cluj. Nu va proceda ca Varga: „Aș putea, dar nu o fac”

De ce nu vor juca Real Madrid și Barcelona în prima etapă din La Liga

Fanii fotbalului vor trebui să mai aștepte o săptămână până le vor putea vedea din nou în joc pe Barcelona și Real Madrid.

Catalanii vor debuta în La Liga pe 23 august, în deplasare cu Elche, în timp ce trupa lui Jose Mourinho va juca o zi mai devreme, împotriva lui Espanyol.

Dar de ce aceste două cluburi nu evoluează din prima etapă? Totul are legătură cu Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada. Turneul final a fost câștigat de Spania.

Echipele care au avut jucători în naționalele care au ajuns până în semifinalele competiției beneficiază de o pauză suplimentară, pentru ca fotbaliștii să aibă timp de odihnă, conform si.com.

Printre jucătorii Barcelonei care au ajuns în semifinalele sau finala CM 2026 se numără Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres (transferat recent de PSG), Eric Garcia, Joan Garcia (Spania), Jules Kounde (Franța), Marcus Rashford (întors la Manchester United) și Anthony Gordon (transferat vara aceasta - Anglia).

De cealaltă parte, din tabăra Realului au ajuns până în penultimul act al CM 2026: Kylian Mbappe, Aurelian Tchouameni (Franța), Jude Bellingham (Anglia), dar și noile transferuri Marc Cucurella (Spania) și Ibrahima Konate (Franța).

Cum arată prima etapă din La Liga:

  • 15 august, ora 20:30: Alaves - Getafe (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • 15 august, ora 22:30: Sevilla - Rayo Vallecano (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • 16 august, ora 18:00: Racing Santander - Villarreal (Digi Sport 3, Prima Sport 2)
  • 16 august, ora 20:00: Espanyol - Levante (Digi Sport 3, Prima Sport 2)
  • 17 august, ora 22:00: Deportivo A Coruna - Elche (Digi Sport 3, Prima Sport 2)
  • 19 august, ora 22:00: Atletico Madrid - Malaga (Digi Sport 3)

Decizia ca Barcelona și Real Madrid să nu joace în prima etapă este rezultatului acordului dintre La Liga și sindicatul fotbaliștilor spanioli, AFE.

Înțelegerea prevede o perioadă obligatorie de odihnă pentru jucătorii care au participat minimum în semifinalele CM 2026, conform goal.com.

Când se joacă El Clasico

Real Madrid și Barcelona se vor înfrunta pe 25 octombrie 2026 și pe 9 mai 2027, în etapele a 10-a și a 35-a din La Liga.

„Galacticii” sunt avantajați de faptul că returul îl joacă pe teren propriu, atunci când campionatul se apropie de final și fiecare punct poate fi decisiv în lupta pentru titlu.

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (1).jpg
Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (1).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (1).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (2).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (3).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (4).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Rezultatele din El Clasico din sezonul 2025/2026 din La Liga:

  • Real Madrid - Barcelona 2-1, pe 26 octombrie 2025
  • Barcelona - Real Madrid 2-0, pe 10 mai 2026

Citește și

Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Superliga
18:53
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Citește mai mult
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
„Abordare dezgustătoare” După aproape 60 de ani la Bournemouth, a fost anunțat prin e-mail că nu-i va fi reînnoit contractul: „Fără pic de inimă!”
Campionate
18:49
„Abordare dezgustătoare” După aproape 60 de ani la Bournemouth, a fost anunțat prin e-mailnu-i va fi reînnoit contractul: „Fără pic de inimă!”
Citește mai mult
„Abordare dezgustătoare” După aproape 60 de ani la Bournemouth, a fost anunțat prin e-mail că nu-i va fi reînnoit contractul: „Fără pic de inimă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
Real Madrid fc barcelona la liga cm 2026
Știrile zilei din sport
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Superliga
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Citește mai mult
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Superliga
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Citește mai mult
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Superliga
15.08
Pancu, scandal imens FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Citește mai mult
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Superliga
15.08
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Citește mai mult
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
01:04
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo  + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
00:01
„Devenim din ce în ce mai buni” Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
„Devenim din ce în ce mai buni”  Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Superliga
15.08
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Citește mai mult
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Înot
15.08
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește mai mult
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Superliga
15.08
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Citește mai mult
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 26 rapid 33 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share