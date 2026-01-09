Dinamo și CFR Cluj au înaintat oferte pentru a-l transfera pe Matteo Duțu (20 de ani), fundașul lui AC Milan.

În vară, Duțu a fost folosit de Massimiliano Allegri în amicalele cu Arsenal și Liverpool, fotbalistul fiind apreciat de către antrenorul milanezilor.

Dinamo și CFR Cluj îl vor pe Matteo Duțu

Conform prosport.ro, CFR Cluj a început negocierile pentru transferul lui Duțu. Ardelenii ar dori să îl împrumute pe fundașul de 20 de ani.

Dinamo, una dintre pretendentele la titlu în acest sezon, l-ar dori și ea pe Duțu. „Câinii” ar fi înaintat deja o ofertă italienilor de la AC Milan, una mai avantajoasă față de ce a propus CFR Cluj.

Chiar dacă Dinamo ar fi făcut o ofertă mai bună, CFR are și ea un avantaj. Este vorba despre antrenorul Daniel Pancu. Duțu a debutat naționala U21 sub comanda actualului antrenor al clujenilor.

250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt

De ce îl vrea Dinamo pe Matteo Duțu

Dinamo dorește să își întărească compartimentul defensiv deoarece Kennedy Boateng, unul dintre „stâlpii” apărării, se află în ultimele șase luni de contract și ar putea semna oricând cu un alt club.

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a declarat că lui Boateng i se va face o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar pentru ca acesta să rămână la formația bucureșteană.

Într-un dialog purtat cu GOLAZO.ro în cantonamentul din Antalya, Boateng declara că așteaptă să vadă propunerea din partea clubului pentru a lua o decizie cu privire la viitorul său.

„Fiecare jucător are valoarea sa, iar ei îmi cunosc valoarea. Dacă ei cred că-mi pot face cea mai bună ofertă pentru că au văzut ce pot oferi clubului și ce fel de jucător sunt, sper la ce e mai bun și de-abia aștept să văd oferta”, a spus Boateng.

