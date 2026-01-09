Amicale în Antalya  Petrolul, victorie cu ultima clasată din Turcia » FC Argeș, învinsă de echipa lui Sorescu și Maxim

Petrolul Ploiești și FC Argeș au disputat, vineri, meciuri amicale în Antalya contra a două formații din prima ligă a Turciei.

Alături de FCSB, care a înfruntat-o pe Beșiktaș, scor 2-1 pentru formația turcă, alte două cluburi din Liga 1 au disputat meciuri amicale în Antalya.

Petrolul a reușit să se impună, în timp ce FC Argeș a pierdut în fața unei formații la care joacă doi fotbaliști români.

Petrolul Ploiești, victorie cu Fatih Karagumruk

Formația antrenată de Eugen Neagoe a început prost partida de pregătire cu Karagumruk, ultima clasată din prima ligă a Turciei.

Bariș Kalayci a deschis scorul încă din minutul 16, dar avantajul turcilor nu a durat mult timp, deoarece Petrolul a restabilit egalitatea peste doar două minute.

Adrian Chică-Roșă a punctat decisiv în minutul 18 și a marcat și golul victoriei în minutul 49.

Petrolul va mai disputa un meci de pregătire în cantonamentul din Antalya, contra celor de la Katowice (locul 16 în Polonia), duminică, 11 ianuarie.

FC Argeș, învinsă de Gaziantep

Piteștenii lui Bogdan Andone au jucat în compania lui Gaziantep, formație la care joacă Alexandru Maxim și Deian Sorescu. Tot la această formație ar urma să ajungă în această iarnă și Denis Drăguș.

Cele două formații au intrat la egalitate la pauză, Alexandru Maxim fiind titular la formația turcă. Gaziantep a deschis scorul în minutul 60, după ce Drissa Camara a plasat perfect mingea la vinclu, din lovitură liberă. Peste 15 minute, turcii și-au majorat avantajul.

În minutul 88, FC Argeș a punctat pentru 1-2. Xian Emmers a preluat mingea la aproximativ 40 de metri, a driblat elegant doi adversari și a finalizat cu un șut plasat de la marginea careului.

