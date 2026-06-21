„Nu e momentul să joc un meci întreg” Spania, în impas. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal + ce spune starul de la Barcelona despre Messi, Mbappe și Neymar

Lamine Yamal (18 ani) a vorbit despre maturizare, încrederea în sine și modul în care privește succesul la o vârstă la care majoritatea adolescenților abia își descoperă drumul.

Totodată, starul ibericilor spune că nu aleargă după recorduri, ci vrea performanță cu Spania.

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Lamine Yamal e marea speranță a Spaniei pentru acest Campionat Mondial din SUA, Mexic și Canada.

Deși a ajuns în cantonamentul pentru turneul final nefiind sută la sută recuperat după accidentarea suferită la Barcelona, superstarul ibericilor se simte mai bine. Nu e însă pregătit încă să joace un meci întreg.

Lamine Yamal: „Nu e momentul să joac un meci întreg”

Spania a remizat surprinzător în primul meci de la Mondial, 0-0 cu Capul Verde. Lamine Yamal a intrat pe teren în minutul 71, în locul lui Gavi, dar nu și-a putut ajuta naționala să obțină victoria.

„Sunt bine, mă simt bine, dar este inutil să forțez, sunt într-un proces de adaptare, nu este momentul să joc un meci întreg, dar pot juca minutele pe care le dorește antrenorul”, a declarat Yamal într-un interviu la RTVE.

Fotbalistul a explicat că nivelul ridicat de încredere este esențial într-un mediu competitiv precum fotbalul de performanță și face o diferență clară între ego și egocentrism:

„Există ego și există încredere. Ambele sunt importante. Într-o oarecare măsură, este important să fii egocentric. Nu văd asta ca pe un lucru rău. Dar, mai presus de toate, este important să ai încredere în tine. Oamenii confundă adesea încrederea cu egocentrismul”, a declarat Yamal.

În lumea în care trăim, dacă nu ești plin de încredere, comentariile te pot doborî. Lamine Yamal

Lamine Yamal: „Vreau să mă bucur de joc, să câștig, nu să înscriu 16 goluri și să fiu eliminat în semifinale”

Yamal a vorbit și despre maturizarea accelerată pe care a fost nevoit să o traverseze odată cu ascensiunea sa fulgerătoare în fotbalul profesionist.

„A trebuit să mă maturizez mai devreme, iar experiențele prin care am trecut îmi permit să intru în vestiarul veteranilor fără să fiu privit ca un copil”.

Totuși, jucătorul susține că succesul obținut la o vârstă fragedă îi oferă acum libertatea de a trăi experiențe pe care nu și le-a permis în copilărie:

„Fac fără frică tot ce vreau să fac, din moment ce nu puteam face când eram mic”.

Despre popularitatea de care se bucură în SUA, Lamine a spus:

„Nu e nimic diferit, știu cine sunt atât în ​​Spania, cât și în afara ei. Încerc să dau tot ce am mai bun, asta își doresc oamenii. Dacă ai acea imagine pe clădirea aceea (n.r. - un poster aflat pe o clădire din Atlanta), este pentru că poți face lucruri pe teren care le plac oamenilor, care îi entuziasmează să te vadă jucând”.

Obsesia mea nu e că dă Messi goluri sau că dă Mbappe și eu nu. În primul rând, ei sunt cu 10 ani mai mari decât mine, iar stilul meu de joc de este altul.

Vreau să mă bucur de joc, să câștig, nu să înscriu 16 goluri și să fiu eliminat în semifinale. Nu asta îmi doresc”.

Messi dovedește în fiecare meci că este cel mai bun din istorie. Dacă cineva are îndoieli, este pentru că le caută. Nu mai este nimic de spus. Idolul meu este Neymar, dar Messi este cel mai bun. Lamine Yamal

Spania joacă azi, de la ora 19:00, cu Arabia Saudită, în al doilea meci din Grupa H de la CM 2026.

Clasament Grupa H

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Uruguay 1 1 2. Arabia Saudită 1 1 3. Spania 1 1 4. Capul Verde 1 1

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