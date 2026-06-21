Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a transmis un mesaj după primele zile petrecute în cantonamentul din Polonia, alături de echipă, de noul antrenor Nuno Campos și de stafful tehnic.

„Câinii” au câștigat primul amical al verii, 2-1 cu polonezii de la Gornik Leczna.

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Dinamo se pregătește la Kielce, iar echipa lui Nuno Campos mai are programate două teste, cu Motor Lublin și Omonia Nicosia.

Andrei Nicolescu, mesaj din cantonament: „Lotul nu este definitivat”

Alături de mesaj, președintele „câinilor” a postat o fotografie în care poartă o jachetă cu vechea siglă a lui Dinamo. Cea nouă va fi folosită începând cu data de 1 iulie.

„Primele zile petrecute alături de echipă și noul staff tehnic, în cantonamentul din Polonia, îmi oferă timp pentru observație și analiză.

Departe de zgomotul obișnuit al sezonului, rămân antrenamentele, discuțiile cu Cosmin și Nuno, munca de zi cu zi, procesul prin care începe să se formeze un grup nou și responsabilitatea pe care o avem față de marea familie a suporterilor dinamoviști.

Avem în față o perioadă importantă. Pentru mulți dintre jucătorii prezenți aici, este o oportunitate de a demonstra că pot face parte din proiectul Dinamo pentru sezonul care urmează.

Pentru noul staff tehnic, este o perioadă de evaluare și de cunoaștere. Pentru club, este o etapă necesară într-un proces mai amplu de construcție”, a notat Nicolescu, pe rețelele de socializare.

Andrei Nicolescu a transmis că Dinamo mai are nevoie de întăriri și că actualul lot nu este încă definitivat.

„Avem mulți jucători tineri, jucători aflați în dezvoltare și fotbaliști care încearcă să își câștige locul într-un club cu exigențele lui Dinamo.

Consider acest lucru sănătos. Competiția trebuie să existe, iar această perioadă ne ajută să înțelegem mai bine cine este pregătit să facă parte din ceea ce construim mai departe.

Știm că lotul nu este definitivat. Continuăm să lucrăm pentru completarea lui și pentru aducerea unor jucători care să crească nivelul echipei, să aducă experiență și să ofere mai multe soluții staffului tehnic.

În ultimele săptămâni, am muncit mult în această direcție și sunt convins că o parte dintre rezultatele acestei munci vor putea fi văzute foarte curând”, a mai spus Nicolescu.

„Câinii” nu au avut la dispoziție toți jucătorii importanți la duelul cu formația din liga secundă poloneză, Mamoudou Karamoko, Raul Opruț, Alberto Soro sau George Pușcaș numărându-se printre absenți.

Concluziile lui Nicolescu după primul amical al verii

Pentru Nuno Campos, meciul a fost primul pe banca roș-albilor, iar portughezul a spus după partidă că echipa mai are multe lucruri de îmbunătățit. Andrei Nicolescu a transmis un mesaj asemănător.

„Primul meci de pregătire ne-a oferit câteva răspunsuri și ne-a confirmat că mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Era firesc să fie așa după doar câteva zile de lucru împreună. În această etapă, sunt mai importante concluziile decât rezultatele.

Știu că încrederea este cel mai greu lucru de câștigat în fotbal. Se construiește în timp, prin decizii bune, prin muncă și prin consecvență. Suntem la începutul unui nou sezon, avem încă mult de lucru, dar am și convingerea că direcția este cea corectă.

Iar fiecare zi petrecută aici trebuie să ne aducă mai aproape de echipa pe care ne-o dorim cu toții la începutul campionatului”, a mai notat Nicolescu.

Nuno Campos, după primul meci ca antrenor al lui Dinamo (FOTO: captură YouTube - 48TV)

Echipa folosită de Dinamo în prima repriză:

Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, R. Radu - Armstrong, Udosen, Licsandru, Cîrjan - A. Pop, Musi

Echipa folosită de Dinamo în repriza a doua:

Roșca - D. Irimia, Fudulache, Toader, A. Irimia - Peter Believe, Casian Soare, Doană, Mazilu - Kyrychenko, Rotund

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