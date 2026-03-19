„Sunt convins” Ciprian Marica, despre posibilitatea ca Hagi să preia naționala: „Sigur a vorbit cu Mircea Lucescu”

Publicat: 19.03.2026, ora 14:36
Actualizat: 19.03.2026, ora 14:36
  • Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a vorbit despre decizia lui Gheorghe Hagi (61 de ani) de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni al clubului.
  • Fostul atacant al echipei naționale vede decizia luată de Hagi ca pe o confirmare că „Regele” va deveni selecționerul României.

Farul Constanța a anunțat, luni, că Gheorghe Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni al clubului, acesta fiind preluat de Gică Popescu.

Prin această mutare, Hagi a adus în prim-plan un scenariu intens discutat în fotbalul românesc: posibila revenire a acestuia pe banca tehnică a echipei naționale a României.

Ciprian Marica, despre Hagi: „Putea să fie selecționer și din poziția de acționar principal la Farul”

Ciprian Marica crede că Gheorghe Hagi ar fi putut fi selecționerul României și fără să renunțe la pachetul majoritar de acțiuni al clubului constănțean.

„Dacă mă întrebați pe mine, sincer, eu vă spun că putea să fie selecționer și din poziția de acționar principal la Farul Constanța.

La cum îl cunosc pe Gică Hagi, la cât de corect este acest om, nu aș fi avut niciun dubiu, eu personal. Acum, sigur, speculații și interpretări sunt și vor fi.

Cert este că e singurul om care a preluat, a inventat o echipă și a dus-o la cel mai înalt nivel în România. Știe să facă acest lucru. Cu ambiție, cu încăpățânare”, a spus Ciprian Marica, conform fanatik.ro.

Gheorghe Hagi este unul dintre cei mai importanți foști fotbaliști din istoria echipei naționale. Hagi a fost decisiv în numeroase meciuri de la turneele finale, în special la CM 1994, unde a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive.

În total, Hagi a marcat 35 de goluri în cele 124 de partide jucate pentru echipa națională.

Ciprian Marica: „Unul dintre mentorii lui Gică este Mircea Lucescu”

Marica spune că că decizia lui Hagi de la începutul acestei săptămâni ar putea reprezenta o confirmare a faptului că „Regele” va deveni noul selecționer al României.

Eu sunt convins și, la cum îl știu pe Gică Hagi, că unul dintre mentorii lui Gică este Mircea Lucescu. Și nu cred că ar fi avut o discuție cu Federația Română de Fotbal dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu.

Sau ar avea o discuție cu Federația doar dacă ar pleca Mircea Lucescu de acolo. Dacă lucrurile sunt discutate sau ei știu, atunci sigur au vorbit și cu Mircea Lucescu”, a mai spus Ciprian Marica.

Îmi doresc să continui să fiu antrenor! Asta mi-am dorit întotdeauna. Partea tehnică! Și cât timp n-am fost, întotdeauna m-am gândit, până aici am putut să fac ambele, cât am putut. De-acum încolo vreau să mă canalizez pe lucrul care îmi place mie cel mai mult: să fiu antrenor. Gheorghe Hagi, pentru Prosport

Gică Hagi ar putea bifa al doilea mandat pe banca României

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori”, 2-3 la general.

Gică Hagi în postura de selecționer al naționalei României/ Foto: Getty Images

După aventura scurtă de la echipa națională, „Regele” a mai antrenat 5 echipe de club:  Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB, Viitorul/Farul

