„Un proiect ticălos” Fostul șef din FRF, scandalizat de votul din Senat: „Legea lui Stroe e anti-suporteri și e scrisă de forțele de ordine. Rușine!”

Ciprian Paraschiv (51 de ani), fost director de dezvoltare în cadrul FRF în perioada 2014-2020 și actual deputat AUR, a criticat în termeni duri modificările aduse Legii nr. 4/2008.

Miercuri, în ședința de plen a Senatului, a fost dezbătută și adoptată această lege, care permite consumul de alcool pe stadioanele din România.

Președintele Senatului, Mihai Coteț, a anunțat că legea a fost adoptată ca lege ordinară, dar partidul UDMR a contestat votul.

Legea 89/2026 vizează ajustări legate de condițiile de acces și comportament pe stadioane pentru spectatori, inclusiv reintroducerea consumului de alcool în anumite condiții.

Ciprian Paraschiv: „Cum de s-a ajuns ca Senatul să voteze așa ceva?”

Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a criticat dur modificările aduse Legii nr. 4/2008.

„Proiectul de lege ticălos prin care Legea 4 transformă evenimentele sportive din România în spații ale totalitarismului și mașini de bani pentru stat din bugetul cluburilor a pornit o mișcare de revoltă care ne zguduie întreaga societate!

Deja cluburile Universitatea Craiova, Dinamo București, FC Universitatea Cluj, SC Otelul Galați și Farul Constanța au ieșit public și oficial, cu o fermitate și o unitate în poziționare fără precedent. Grupurile de suporteri, firește, pe aceeași linie. Și e doar începutul!

Dar cum de s-a ajuns ca Senatul să voteze așa ceva? Vă dezvălui astăzi!

O parte dintre senatori au fost tradiționala masă de manevră care răspunde la comanda de partid, acum și sub presiunea instituțiilor de forță ale statului. O parte însă, au fost prostiți pe față de… doamna senator Nicoleta Pauliuc de la PNL!

Aceasta a îndrăznit să afirme, țineți-vă bine!, cum că eu aș fi recunoscut «cu capul în pământ» că proiectul meu de lege «e prost» iar cel ticălos, propus spre votul Senatului e… «mai bun»! CE MINCIUNĂ ORDINARĂ!

Ce ne spune asta?

1. Ei știu că proiectul meu de restructurare a Legii 4 e singurul viabil, dar și singurul care are legitimitatea consultărilor cu reprezentanții suporterilor, cluburilor, federațiilor și tuturor celorlalți implicați în ce înseamnă fenomenul sportiv. Ca să păcălească senatorii, Nicoleta Pauliuc a trebuit să-i mintă folosindu-se de proiectul meu și de numele meu! Rușine!

2. Să te pretezi la așa ceva ca să împingi un proiect scris de forțele de ordine, sub pavăza PNL-PSD-USR și cu (Ionuț) Stroe pus la înaintare... Eu știam că doamna Nicoleta Pauliuc e doar prim-vicepreședinte PNL, dar de ieri (n.r. - joi) a devenit clar prim-mincinos al Parlamentului!”, se arată în prima parte a mesajului transmis de Paraschiv.

Ciprian Paraschiv: „Proiectul ticălos a trecut doar de Senat, nu e totul pierdut!”

„Ce a urmat? Câțiva dintre colegii parlamentari, șocați de minciunea doamnei, au întrebat-o direct, față în față, dacă poate proba afirmația. Știți ce le-ar fi răspuns? Că are inclusiv o înregistrare cu mine afirmând asta!

Doamna Nicoleta Pauliuc, vă somez public să scoateți la lumină înregistrarea asta! Ea nu există! Așa că nu veți putea scoate decât încă o probă indubitabilă a comportamentului dumneavoastră oribil și fără scrupule!”, a continuat Paraschiv.

Deputatul AUR susține că proiectul legislativ elaborat de el se bucură de „legitimitate din partea tuturor celor implicați în fenomen”.

„P.S. Proiectul ticălos care îl are la înaintare pe «Căpitanul Stroe» a trecut doar de Senat, nu e totul pierdut! Urmează Camera Deputaților.

Mai mult, proiectul elaborat de mine împreună cu membrii Comisiei de Tineret și Sport se află deja la Camera Deputaților, cu câteva posibile amendamente și susținere politică ar putea trece imediat!

Și voi lupta până la capăt pentru proiectul de lege pe care eu l-am elaborat pentru români și pentru sportul românesc, cu legitimitate din partea tuturor celor implicați în fenomen!”, a încheiat Ciprian Paraschiv.

Trebuie să recunosc că am un gust amar, aflându-mă într-una dintre cele mai importante instituții ale țării. Am auzit-o mai devreme pe doamna senator Pauliuc vorbind de alt proiect și mințind. Nu mi-a venit să cred, o respectam pe doamna senator, chiar o respectam foarte mult, dar ceea ce am auzit azi mi-a lăsat un dezgust profund. N-am crezut că pot să ascult așa ceva în camera Senatului. Ciprian Paraschiv

După ce modificările aduse Legii nr.4/2008, proiect promovat de Ionuț Stroe (PNL), au fost adoptate de Senat, patru cluburi importante din fotbalul românesc au criticat dur această decizie.

Este vorba de Farul Constanța, Universitatea Craiova, Oțelul Galați și Dinamo, care acuză lipsă de consultare și efectele negative asupra suporterilor și organizării competițiilor.

Ce prevede legea lui Ionuț Stroe

Proiectul promovat de Ionuț Stroe (PNL), fostul ministru al sportului, propune modificarea unor puncte din Legea 4, altele decât cele din inițiativa lui Ciprian Paraschiv, de la AUR, care a ajuns deja la Camera Deputaților.

Printre amendamentele din legea lui Stroe se numără:

consumul de alcool pe stadioane e permis doar în locuri de unde nu poți să și urmărești partida

amenzi de 5 ori mai mari decât cele din prezent pentru suporterii recalcitranți

posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul pe stadion unei persoane printr-un simplu proces verbal, înainte ca respectivul suporter să fie judecat de o instanță abilitată

Legea lui Paraschiv permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioane, cum se întâmplă în majoritatea țărilor, și interzicerea suporterilor pe arene doar în urma unei decizii a instanței.

Cum s-a votat pentru propunerea de modificarea a Legii nr. 4/2008:

64 voturi pentru (printre care PSD, PNL)

33 voturi împotrivă (printre care UDMR, AUR)

2 abțineri

