"Un proiect ticălos" Fostul șef din FRF, scandalizat de votul din Senat: „Legea lui Stroe e anti-suporteri și e scrisă de forțele de ordine. Rușine!"
Foto: Facebook/Ciprian Paraschiv
Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 14:57
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 14:57
  • Ciprian Paraschiv (51 de ani), fost director de dezvoltare în cadrul FRF în perioada 2014-2020 și actual deputat AUR, a criticat în termeni duri modificările aduse Legii nr. 4/2008.
  • Miercuri, în ședința de plen a Senatului, a fost dezbătută și adoptată această lege, care permite consumul de alcool pe stadioanele din România.

Președintele Senatului, Mihai Coteț, a anunțat că legea a fost adoptată ca lege ordinară, dar partidul UDMR a contestat votul.

Legea 89/2026 vizează ajustări legate de condițiile de acces și comportament pe stadioane pentru spectatori, inclusiv reintroducerea consumului de alcool în anumite condiții.

„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”
Citește și
„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”
Citește mai mult
„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”

Ciprian Paraschiv: „Cum de s-a ajuns ca Senatul să voteze așa ceva?”

Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a criticat dur modificările aduse Legii nr. 4/2008.

„Proiectul de lege ticălos prin care Legea 4 transformă evenimentele sportive din România în spații ale totalitarismului și mașini de bani pentru stat din bugetul cluburilor a pornit o mișcare de revoltă care ne zguduie întreaga societate!

Deja cluburile Universitatea Craiova, Dinamo București, FC Universitatea Cluj, SC Otelul Galați și Farul Constanța au ieșit public și oficial, cu o fermitate și o unitate în poziționare fără precedent. Grupurile de suporteri, firește, pe aceeași linie. Și e doar începutul!

Dar cum de s-a ajuns ca Senatul să voteze așa ceva? Vă dezvălui astăzi!

O parte dintre senatori au fost tradiționala masă de manevră care răspunde la comanda de partid, acum și sub presiunea instituțiilor de forță ale statului. O parte însă, au fost prostiți pe față de… doamna senator Nicoleta Pauliuc de la PNL!

Aceasta a îndrăznit să afirme, țineți-vă bine!, cum că eu aș fi recunoscut «cu capul în pământ» că proiectul meu de lege «e prost» iar cel ticălos, propus spre votul Senatului e… «mai bun»! CE MINCIUNĂ ORDINARĂ!

Ce ne spune asta?

1. Ei știu că proiectul meu de restructurare a Legii 4 e singurul viabil, dar și singurul care are legitimitatea consultărilor cu reprezentanții suporterilor, cluburilor, federațiilor și tuturor celorlalți implicați în ce înseamnă fenomenul sportiv. Ca să păcălească senatorii, Nicoleta Pauliuc a trebuit să-i mintă folosindu-se de proiectul meu și de numele meu! Rușine!

2. Să te pretezi la așa ceva ca să împingi un proiect scris de forțele de ordine, sub pavăza PNL-PSD-USR și cu (Ionuț) Stroe pus la înaintare... Eu știam că doamna Nicoleta Pauliuc e doar prim-vicepreședinte PNL, dar de ieri (n.r. - joi) a devenit clar prim-mincinos al Parlamentului!”, se arată în prima parte a mesajului transmis de Paraschiv.

Ciprian Paraschiv: „Proiectul ticălos a trecut doar de Senat, nu e totul pierdut!”

„Ce a urmat? Câțiva dintre colegii parlamentari, șocați de minciunea doamnei, au întrebat-o direct, față în față, dacă poate proba afirmația. Știți ce le-ar fi răspuns? Că are inclusiv o înregistrare cu mine afirmând asta!

Doamna Nicoleta Pauliuc, vă somez public să scoateți la lumină înregistrarea asta! Ea nu există! Așa că nu veți putea scoate decât încă o probă indubitabilă a comportamentului dumneavoastră oribil și fără scrupule!”, a continuat Paraschiv.

Deputatul AUR susține că proiectul legislativ elaborat de el se bucură de „legitimitate din partea tuturor celor implicați în fenomen”.

„P.S. Proiectul ticălos care îl are la înaintare pe «Căpitanul Stroe» a trecut doar de Senat, nu e totul pierdut! Urmează Camera Deputaților.

Mai mult, proiectul elaborat de mine împreună cu membrii Comisiei de Tineret și Sport se află deja la Camera Deputaților, cu câteva posibile amendamente și susținere politică ar putea trece imediat!

Și voi lupta până la capăt pentru proiectul de lege pe care eu l-am elaborat pentru români și pentru sportul românesc, cu legitimitate din partea tuturor celor implicați în fenomen!”, a încheiat Ciprian Paraschiv.

Trebuie să recunosc că am un gust amar, aflându-mă într-una dintre cele mai importante instituții ale țării. Am auzit-o mai devreme pe doamna senator Pauliuc vorbind de alt proiect și mințind. Nu mi-a venit să cred, o respectam pe doamna senator, chiar o respectam foarte mult, dar ceea ce am auzit azi mi-a lăsat un dezgust profund. N-am crezut că pot să ascult așa ceva în camera Senatului. Ciprian Paraschiv

După ce modificările aduse Legii nr.4/2008, proiect promovat de Ionuț Stroe (PNL), au fost adoptate de Senat, patru cluburi importante din fotbalul românesc au criticat dur această decizie.

Este vorba de Farul Constanța, Universitatea Craiova, Oțelul Galați și Dinamo, care acuză lipsă de consultare și efectele negative asupra suporterilor și organizării competițiilor.

Ce prevede legea lui Ionuț Stroe

Proiectul promovat de Ionuț Stroe (PNL), fostul ministru al sportului, propune modificarea unor puncte din Legea 4, altele decât cele din inițiativa lui Ciprian Paraschiv, de la AUR, care a ajuns deja la Camera Deputaților.

Printre amendamentele din legea lui Stroe se numără:

  • consumul de alcool pe stadioane e permis doar în locuri de unde nu poți să și urmărești partida
  • amenzi de 5 ori mai mari decât cele din prezent pentru suporterii recalcitranți
  • posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul pe stadion unei persoane printr-un simplu proces verbal, înainte ca respectivul suporter să fie judecat de o instanță abilitată
  • Legea lui Paraschiv permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioane, cum se întâmplă în majoritatea țărilor, și interzicerea suporterilor pe arene doar în urma unei decizii a instanței.

Cum s-a votat pentru propunerea de modificarea a Legii nr. 4/2008:

  • 64 voturi pentru (printre care PSD, PNL)
  • 33 voturi împotrivă (printre care UDMR, AUR)
  • 2 abțineri

Citește și

„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”
Superliga
14:07
„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”
Citește mai mult
„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”
Lucescu a făcut infarct Il Luce, dus de urgență în unitatea care tratează cardiaci critici. Detalii de ultimă oră
Nationala
13:41
Lucescu a făcut infarct Il Luce, dus de urgență în unitatea care tratează cardiaci critici. Detalii de ultimă oră
Citește mai mult
Lucescu a făcut infarct Il Luce, dus de urgență în unitatea care tratează cardiaci critici. Detalii de ultimă oră

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
liga 1 Parlamentul Romaniei senat legea 4 ciprian paraschiv
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share