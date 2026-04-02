Cluburile se revoltă! Reacție în lanț după dezbaterile pe „Legea Stroe”: „Atenție, așa îndepărtați suporterii de stadioane!”
alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 19:32
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 20:34
  • Patru cluburi importante din fotbalul românesc, Farul Constanța, Universitatea Craiova, Oțelul Galați și Dinamo, critică în termeni duri modificările aduse Legii nr. 4/2008, acuzând lipsa de consultare și efectele negative asupra suporterilor și organizării competițiilor.
  • Miercuri, în ședința de plen a Senatului, a fost dezbătută și adoptată această lege, care permite consumul de alcool pe stadioanele din România.

Președintele Senatului, Mihai Coteț, a anunțat că legea a fost adoptată ca lege ordinară, dar UDMR a contestat votul.

Legea 89/2026 vizează ajustări legate de condițiile de acces și comportament ale spectatorilor pe stadioane, inclusiv reintroducerea consumului de alcool pe arenele sportive, în anumite condiții.

Farul Constanța, Universitatea Craiova, Oțelul Galați și Dinamo au reacționat public după adoptarea în Senat a propunerii legislative L89/2026, care modifică cadrul legal privind prevenirea și combaterea violenței la evenimentele sportive.

Considerăm că aceste modificări nu aduc beneficii reale nici suporterilor, nici spectacolului sportiv. Dimpotrivă, ele conduc la îngrădirea drepturilor fanilor și riscă să transforme arena sportivă într-un spațiu excesiv restrictiv, în care pasiunea autentică pentru sport este limitată de măsuri disproporționate. Fragment din comunicatul clubului Oțelul Galați

Cluburile susțin că forma finală a legii este dezechilibrată, dificil de aplicat și departe de standardele europene.

Reprezentanții cluburilor susțin că nu au fost consultați sau că propunerile lor nu au fost reflectate în varianta adoptată, ceea ce ridică semne de întrebare privind transparența procesului legislativ.

În condițiile în care cluburile sunt direct responsabile de organizarea meciurilor și gestionarea suporterilor, acestea consideră că experiența „din teren” ar fi trebuit să joace un rol esențial în elaborarea noilor reguli.

Totodată, cluburile atrag atenția asupra impactului negativ pe care modificările le pot avea asupra fanilor. Noile prevederi sunt considerate excesiv restrictive și riscă să îndepărteze publicul de stadioane.

Farul Constanța nu va tolera niciun moment orice act care să contravină regulamentelor de organizare și desfășurare a fiecărui eveniment, dar în același timp va susține mereu libertatea suporterilor de a-și manifesta atașamentul față de echipa favorită într-un cadru responsabil și civilizat. Fenomenul fotbalistic își pierde sensul fără tribune pline și fără vocea celor care dau viață stadionului. Fragment din comunicatul clubului Farul

Printre problemele invocate se numără creșterea birocrației și înăsprirea sancțiunilor aplicate suporterilor. Mai mult, măsurile propuse nu reușesc să găsească un echilibru între securitate și libertatea de exprimare a fanilor.

Cluburile se plâng că modificările din lege ar putea genera dificultăți operaționale, costuri suplimentare și chiar riscuri crescute în gestionarea fluxurilor de spectatori.

Analiza prevederilor incluse în proiect evidențiază o serie de măsuri care, departe de a facilita organizarea modernă a evenimentelor sportive, generează dificultăți operaționale semnificative, costuri suplimentare și riscuri sporite atât pentru organizatori, cât și pentru suporteri. Practic, prin aceste modificări aberante, legiuitorul nu face altceva decât să alunge suporterii din tribune, ceea ce este inacceptabil pentru clubul Universitatea Craiova. Fragment din comunicatul clubului U Craiova

Cluburile se tem că noul cadru legislativ va afecta atmosfera din tribune și, implicit, spectacolul sportiv. Reprezentanții cluburilor subliniază că fotbalul își pierde din esență fără implicarea suporterilor și fără stadioane pline.

Farul Constanța, Universitatea Craiova, Oțelul Galați și Dinamo fac apel la autorități să reanalizeze modificările și să inițieze consultări reale cu toate părțile implicate și își exprimă disponibilitatea de a contribui la elaborarea unei legislații echilibrate, care să protejeze siguranța publicului fără a afecta experiența suporterilor și dezvoltarea sportului românesc.

Orice cadru legal care limitează exercitarea unor drepturi extinde mecanismele de control sau introduce noi obligații și sancțiuni pentru organizatori trebuie să fie clar, previzibil și lipsit de ambiguități. Fragment din comunicatul clubului Dinamo

Ce prevede legea lui Ionuț Stroe

Proiectul promovat de Ionuț Stroe (PNL), fostul ministru al sportului, propune modificarea unor puncte din Legea 4, altele decât cele din inițiativa lui Ciprian Paraschiv, de la AUR, care a ajuns deja la Camera Deputaților.

Printre amendamentele din legea lui Stroe se numără:

  • consumul de alcool pe stadioane e permis doar în locuri de unde nu poți să și urmărești partida
  • amenzi de 5 ori mai mari decât cele din prezent pentru suporterii recalcitranți
  • posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul pe stadion unei persoane printr-un simplu proces verbal, înainte ca respectivul suporter să fie judecat de o instanță abilitată
  • Legea lui Paraschiv permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioane, cum se întâmplă în majoritatea țărilor, și interzicerea suporterilor pe arene doar în urma unei decizii a instanței.

Cum s-a votat pentru propunerea de modificarea a Legii nr. 4/2008:

  • 64 voturi pentru (printre care PSD, PNL)
  • 33 voturi împotrivă (printre care UDMR, AUR)
  • 2 abțineri

