Ultima oră: fostul selecționer Mircea Lucescu (80 de ani) a făcut infarct în ziua în care urma să fie externat de la Spitalul Universitar din Capitală.

Detalii și reacții oficiale, mai jos în articol.

În urmă cu aproape o săptămână, „Il Luce” a fost transportat de urgență și internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit o tahicardie ventriculară la antrenamentele dinaintea partidei cu Slovacia (0-2), de marți.

Spitalul Universitar din București a venit cu noi detalii despre starea în care se află Mircea Lucescu:

„În momentul actual, pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical”.

Știrea inițială:

Mircea Lucescu a făcut infarct azi dimineață

Mircea Lucescu trebuia să fie externat astăzi de la Spitalul Universitar, dar chiar în această dimineață problemele sale de sănătate s-au agravat!

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Mircea Lucescu a suferit un infarct și a fost transportat în stare foarte gravă la USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici).

Lucescu a trecut prin trei operațiuni de resuscitare și i s-au făcut, printre altele, o angiografie, medicii dorind să afle dacă are blocate arterele coronariene.

Ulterior, antrenorul a fost supus unei angioplastii primare, o procedură utilizată pentru a debloca arterele coronariene și a restabili fluxul sanguin. Se introduce un balon pentru a dilata zona îngustată. Aceasta trebuie făcută foarte rapid pentru a salva mușchiul cardiac.

Ultima oră: ce spune spitalul despre starea lui Lucescu

În urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:30, Spitalul Universitar a transmis un comunicat oficial:

„În cursul dimineții (n.r. - vineri), pacientul a suferit un infarct miocardic acut.

A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate.

Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, a fost anunțul Spitalului Universitar.

Marți, la două zile distanță de momentul când i s-a făcut rău în timpul cantonamentului României, Mircea Lucescu a fost operat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Luni, fostul selecționer a efectuat o coronarografie, o procedură minim invazivă pentru diagnosticarea blocajelor de pe arterele coronare, folosind substanță de contrast și raze X.

Concluzia doctorilor a fost că Lucescu nu avea nevoie de un stent suplimentar. Pentru a rezolva problema tulburărilor de ritm cardiac, aceștia i-au implantat un defibrilator.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport