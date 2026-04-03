Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, s-a declarat nemulțumit de sancțiunea pe care au primit-o giuleștenii după incidentele de la derby-ul cu Dinamo (3-2).

Pe lângă această sancțiune drastică, clubul Rapid a fost amendat și cu 60.000 de lei.

Victor Angelescu: „Mi se pare incredibil să jucăm cu tribunele goale”

Victor Angelescu consideră că sancțiunea acordată de Comisia de Disciplină este una mult prea drastică.

„Este o lovitură. Realitatea e că asta e legea. Nu ni se pare normală, dar ce putem să facem? Dacă ar fi ceva de schimbat, și aici ar fi multe lucruri. Nu primim pentru gravitate, ci doar pentru că suntem recidiviști.

Mi se pare incredibil să jucăm cu tribunele goale cu FC Argeș pentru că s-a aruncat un steag. Cu FC Argeș jucăm cu tribunele goale pentru că la golul dat de Dinamo din penalty (n.r. - prin Armstrong, în minutul 9), după ce s-a dus jucătorul și a incitat suporterii, s-a aruncat cu bățul unui steag în teren.

Jucătorul nu a primit galben și noi că am aruncat un băț de steag pe teren am fost sancționați”, a spus Victor Angelescu, conform digisport.ro.

FOTO. Gestul lui Armstrong după golul marcat în Rapid - Dinamo 3-2

Rapid - FC Argeș se va juca pe 13 aprilie, de la ora 18:30, în etapa #4 din play-off-ul Ligii 1.

Cu urmează pentru Rapid

Echipa antrenată de Costel Gâlcă va primi vizita celor de la U Cluj, duminică, de la ora 20:30, în etapa #3.

Cu toate acestea, stadionul Giulești va fi închis parțial la acest meci.

În urma incidentelor de la meciul cu U Craiova (1-1), formația giuleșteană a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 60.000 de lei (aproximativ 12.000 de euro) și cu 10 sectoare suspendate:

În Peluza Sud s-au închis două sectoare: 108 și 109

În Peluza Nord s-au închis două sectoare: 120 și 121

În Tribuna 2 s-au închis trei sectoare: 112, 113 și 114

În Tribuna 1 s-au închis trei sectoare: 101, 201 și 202

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 1 31 2 U Cluj 1 30 3 U Craiova 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 1 26 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

