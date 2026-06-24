„E exigent și dur” Daniel Pancu a băgat frica în jucătorii de la Rapid. Ce le-a transmis antrenorul

Claudiu Petrila (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre primele zile petrecute de Daniel Pancu (48 de ani) la Rapid.

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Legendă a clubului din Giulești, Daniel Pancu a preluat conducerea echipei în această vară, după plecarea lui Constantin Gâlcă.

Claudiu Petrila, despre Daniel Pancu: „Este exigent și dur”

După prima săptămână de antrenamente sub comanda lui Daniel Pancu, Petrila a vorbit despre experiența cu noul antrenor al grupării giuleștene.

„Pancu este exigent, a venit cu dorinţă foarte multă, ştie ce înseamnă acest club, e un avantaj şi pentru noi. Îşi dorește foarte mult şi în anumite momente e mai dur, dar e foarte bine pentru că trebuie să ne motiveze.

Cunoaşte foarte bine acest club, ne dă o energie foarte bună, în fiecare zi încearcă să ne explice că suntem la un club mare şi trebuie să demonstrăm că suntem aici.

(n.r. - despre sezonul trecut) E un pic frustrant după un sezon întreg pe primul loc sau pe doi şi după în play-off să termini pe 5 la foarte multe puncte distanţă de primul loc e frustrant, dezamăgitor, dar începem un sezon nou şi trebuie să ne ridicăm puţin de la pământ.

E important şi să începem şi să terminăm cu dreptul pentru că am mai început bine şi în alte sezoane şi pe final am căzut la pământ”, a declarat Claudiu Petrila, potrivit primasport.ro.

Programul presezonului la Rapid

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

Prima etapă a noului sezon din Liga 1 este programată în weekend-ul 18-19 iulie.

FOTO. Imagini de la prezentarea lui Daniel Pancu la Rapid

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