Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele
FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 03:07
  • Brazilia a trecut lejer de Scoția și a câștigat grupa.
  • În schimb, Maroc - Haiti a avut parte de un suspans neașteptat.
  • Noaptea continuă cu meciurile din Grupa A de la Mondial, Africa de Sud - Coreea de Sud și Cehia - Mexic.
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Brazilia și Maroc s-au calificat mai departe din grupa C de la Campionatul Mondial.

Sud-americanii au trecut fără nicio emoție de Scoția, scor 3-0, după ce două gafe ale scoțienilor i-au permis lui Vinicius jr să facă 2-0 până la pauză.

În celălalt meci al grupei, Haiti a fost la un pas de o surpriză imensă. A condus-o pe Maroc de două ori, dar semifinaliștii din 2024 au avut puterea să revină și au câștigat cu 4-2.

Scoția a terminat grupa pe 3 și așteaptă calculele finale pentru a vedea dacă prinde 16-imile.

În grupa A, cealaltă cu meciuri peste noapte, Mexic era deja calificată în faza eliminatorie, în timp ce Coreea de Sud ocupa locul secund, cu trei puncte.

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Scoția - Brazilia, în Grupa C

  • Arbitru: Cesar Arturo Ramos (Mexic)
  • Stadion: Hard Rock (Miami)

Maroc - Haiti, în Grupa C

  • Arbitru: Danny Makkelie (Țările de Jos)
  • Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Clasament Grupa C

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Brazilia37
2. Maroc37
3. Scoția33
4. Haiti30

Africa de Sud - Coreea de Sud, în Grupa A

  • Arbitru: Facundo Tello (Argentina)
  • Stadion: Estadio BBVA (Monterrey)

Cehia - Mexic, în Grupa A

  • Arbitru: Yael Falcon Perez (Argentina)
  • Stadion: Estadio Banorte (Mexico City)

Clasament Grupa A

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Mexic26
2. Coreea de Sud23
3. Cehia21
4. Africa de Sud21

Grupele Mondialului 2026

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

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