Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele

Brazilia a trecut lejer de Scoția și a câștigat grupa.

În schimb, Maroc - Haiti a avut parte de un suspans neașteptat.

Noaptea continuă cu meciurile din Grupa A de la Mondial, Africa de Sud - Coreea de Sud și Cehia - Mexic.

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Brazilia și Maroc s-au calificat mai departe din grupa C de la Campionatul Mondial.

Sud-americanii au trecut fără nicio emoție de Scoția, scor 3-0, după ce două gafe ale scoțienilor i-au permis lui Vinicius jr să facă 2-0 până la pauză.

În celălalt meci al grupei, Haiti a fost la un pas de o surpriză imensă. A condus-o pe Maroc de două ori, dar semifinaliștii din 2024 au avut puterea să revină și au câștigat cu 4-2.

Scoția a terminat grupa pe 3 și așteaptă calculele finale pentru a vedea dacă prinde 16-imile.

În grupa A, cealaltă cu meciuri peste noapte, Mexic era deja calificată în faza eliminatorie, în timp ce Coreea de Sud ocupa locul secund, cu trei puncte.

Scoția - Brazilia, în Grupa C

Arbitru: Cesar Arturo Ramos (Mexic)

Cesar Arturo Ramos (Mexic) Stadion: Hard Rock (Miami)

Maroc - Haiti, în Grupa C

Arbitru: Danny Makkelie (Țările de Jos)

Danny Makkelie (Țările de Jos) Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Clasament Grupa C

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Brazilia 3 7 2. Maroc 3 7 3. Scoția 3 3 4. Haiti 3 0

Africa de Sud - Coreea de Sud, în Grupa A

Arbitru: Facundo Tello (Argentina)

Facundo Tello (Argentina) Stadion: Estadio BBVA (Monterrey)

Cehia - Mexic, în Grupa A

Arbitru: Yael Falcon Perez (Argentina)

Yael Falcon Perez (Argentina) Stadion: Estadio Banorte (Mexico City)

Clasament Grupa A

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Mexic 2 6 2. Coreea de Sud 2 3 3. Cehia 2 1 4. Africa de Sud 2 1

Grupele Mondialului 2026

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

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