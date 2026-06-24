Brazilia și Maroc, calificate Meciuri spectaculoase în miez de noapte » Vinicius junior se ține scai de Messi și Mbappe. Toate rezultatele

- Brazilia a trecut lejer de Scoția și a câștigat grupa.
- În schimb, Maroc - Haiti a avut parte de un suspans neașteptat.
- Noaptea continuă cu meciurile din Grupa A de la Mondial, Africa de Sud - Coreea de Sud și Cehia - Mexic.
Brazilia și Maroc s-au calificat mai departe din grupa C de la Campionatul Mondial.
Sud-americanii au trecut fără nicio emoție de Scoția, scor 3-0, după ce două gafe ale scoțienilor i-au permis lui Vinicius jr să facă 2-0 până la pauză.
În celălalt meci al grupei, Haiti a fost la un pas de o surpriză imensă. A condus-o pe Maroc de două ori, dar semifinaliștii din 2024 au avut puterea să revină și au câștigat cu 4-2.
Scoția a terminat grupa pe 3 și așteaptă calculele finale pentru a vedea dacă prinde 16-imile.
În grupa A, cealaltă cu meciuri peste noapte, Mexic era deja calificată în faza eliminatorie, în timp ce Coreea de Sud ocupa locul secund, cu trei puncte.
Scoția - Brazilia, în Grupa C
- Arbitru: Cesar Arturo Ramos (Mexic)
- Stadion: Hard Rock (Miami)
Maroc - Haiti, în Grupa C
- Arbitru: Danny Makkelie (Țările de Jos)
- Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Clasament Grupa C
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Brazilia
|3
|7
|2. Maroc
|3
|7
|3. Scoția
|3
|3
|4. Haiti
|3
|0
Africa de Sud - Coreea de Sud, în Grupa A
- Arbitru: Facundo Tello (Argentina)
- Stadion: Estadio BBVA (Monterrey)
Cehia - Mexic, în Grupa A
- Arbitru: Yael Falcon Perez (Argentina)
- Stadion: Estadio Banorte (Mexico City)
Clasament Grupa A
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Mexic
|2
|6
|2. Coreea de Sud
|2
|3
|3. Cehia
|2
|1
|4. Africa de Sud
|2
|1
Grupele Mondialului 2026
CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.
Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama