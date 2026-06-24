Regula U21, modificată radical Cum arată schimbarea pregătită de FRF. Este lăudată de FCSB: „O idee foarte bună”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat o regulă importantă care ar putea fi aplicată în beneficiul jucătorilor tineri din România.

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Oficialul de la FCSB a spus care este planul Federației Române de Fotbal pentru jucătorii eligibili pentru regula U21.

Jucătorii U21 ar putea juca simultan pentru două echipe

Conducătorul roș-albaștrilor a anunțat că FRF ia în calcul implementarea unei reguli prin care tinerii jucători să poată juca simultan atât la echipa de care aparțin, cât și la o echipă din liga secundă, cu care să aibă un contract de colaborare.

„Înțeleg că astăzi la Comitetul Executiv s-a discutat ceva extrem de interesant. Jucătorii sub vârstă să poată juca și la o echipă din Liga 2 cu care au un acord de colaborare.

Adică, spre exemplu, Dăncuș se antrenează cu noi, poate să joace la noi cu Csikszereda, după noi să jucăm cu Craiova și Dinamo, iar cele două meciuri el să le joace la Chiajna, în etapele în care nu va juca la noi.

(n.r. - Adică dublă legitimare?) Exact. E o chestie care ajută foarte mult jucătorii tineri. Le convine și echipelor de Liga 2.

E vorba exclusiv de jucătorii de regulă, iar dacă regula asta se va aplica este într-adevăr în beneficiul jucătorilor și al cluburilor. Nu știu cine a avut ideea asta, dar e o idee foarte bună”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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