„Am fost jignit, înjurat” VIDEO. Claudiu Petrila, traumatizat de ratarea incredibilă din meciul cu Botoșani: „Să uite toți tot ce-am făcut bine...”

Claudiu Petrila (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre ratarea colosală pe care a avut-o la meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, în etapa #19 a Ligii 1.

Servit excelent de Alexandru Dobre în minutul 20 al meciului de pe Municipalul din Botoșani, „decarul” giuleștenilor a șutat pe lângă poartă, din doar 8 metri.

Claudiu Petrila, despre ratarea de la Botoșani: „ M-am simțit ca ultimul om”

Jucătorul giuleștenilor a vorbit despre zilele grele care au urmat după meciul de la Botoșani, atunci când un eventual gol al său ar fi adus cele 3 puncte în București și ar fi ajutat-o pe Rapid să termine anul 2025 pe primul loc.

„Câteva zile, m-am simțit ca ultimul om de pe planetă. Simțeam că am dezamăgit foarte multă lume, pe familia mea, deși a fost în spatele meu și m-a susținut.

E și o parte bună, în momentele grele vezi cine este lângă tine cu adevărat. Au fost foarte multe discuții deranjante, am fost jignit, înjurat...

Mă bucur că sunt puternic și am trecut peste asta. După ce s-a terminat meciul, am simțit că voi fi făcut în toate felurile. A fost o perioadă foarte grea.

După o greșeală, să se uite tot ce ai făcut bine în carieră... E frustrant. Am fost prea sigur, aveam timp s-o opresc, dar în febra meciului nu mai stai să te gândești”, a declarat Claudiu Petrila, conform digisport.ro.

2,5 milioane de euro este cota lui Claudiu Petrila, conform Transfermarkt

