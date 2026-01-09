„Am fost jignit, înjurat” VIDEO. Claudiu Petrila, traumatizat de ratarea incredibilă din meciul cu Botoșani: „Să uite toți tot ce-am făcut bine...” +5 foto
Claudiu Petrila FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Am fost jignit, înjurat" VIDEO. Claudiu Petrila, traumatizat de ratarea incredibilă din meciul cu Botoșani: „Să uite toți tot ce-am făcut bine..."

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.01.2026, ora 00:25
alt-text Actualizat: 09.01.2026, ora 00:27
  • Claudiu Petrila (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre ratarea colosală pe care a avut-o la meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, în etapa #19 a Ligii 1.

Servit excelent de Alexandru Dobre în minutul 20 al meciului de pe Municipalul din Botoșani, „decarul” giuleștenilor a șutat pe lângă poartă, din doar 8 metri.

Claudiu Petrila, despre ratarea de la Botoșani: „M-am simțit ca ultimul om”

Jucătorul giuleștenilor a vorbit despre zilele grele care au urmat după meciul de la Botoșani, atunci când un eventual gol al său ar fi adus cele 3 puncte în București și ar fi ajutat-o pe Rapid să termine anul 2025 pe primul loc.

„Câteva zile, m-am simțit ca ultimul om de pe planetă. Simțeam că am dezamăgit foarte multă lume, pe familia mea, deși a fost în spatele meu și m-a susținut.

E și o parte bună, în momentele grele vezi cine este lângă tine cu adevărat. Au fost foarte multe discuții deranjante, am fost jignit, înjurat...

FOTO. Imagini cu ratarea incredibilă a lui Petrila din Botoșani - Rapid 0-0

Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (3).jpeg
Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (3).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (1).jpeg Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (2).jpeg Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (3).jpeg Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (4).jpeg Ratare uluitoare a lui Petrila în Botoșani - Rapid Foto captura Prima Sport (5).jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Mă bucur că sunt puternic și am trecut peste asta. După ce s-a terminat meciul, am simțit că voi fi făcut în toate felurile. A fost o perioadă foarte grea.

După o greșeală, să se uite tot ce ai făcut bine în carieră... E frustrant. Am fost prea sigur, aveam timp s-o opresc, dar în febra meciului nu mai stai să te gândești”, a declarat Claudiu Petrila, conform digisport.ro.

2,5 milioane de euro
este cota lui Claudiu Petrila, conform Transfermarkt

VIDEO. Ratarea lui Petrila din meciul FC Botoșani - Rapid 0-0

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 1 ratare incredibila rapid fc botosani Claudiu Petrila
