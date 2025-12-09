Caz șocant în Coreea de Sud O femeie care l-a șantajat pe Heung-Min Son, în legătură cu o posibilă sarcină, a fost condamnată la închisoare » Ce sumă obținuse
Caz șocant în Coreea de Sud O femeie care l-a șantajat pe Heung-Min Son, în legătură cu o posibilă sarcină, a fost condamnată la închisoare » Ce sumă obținuse

Publicat: 09.12.2025, ora 12:17
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 12:17
  • O femeie din Coreea de Sud a fost condamnată la 4 ani de închisoare după ce l-a șantajat pe fotbalistul Heung-Min Son, în legătură cu o posibilă sarcină.
  • Femeia i-a transmis lui Son, printr-o ecografie, că bebelușul pe care îl așteată ar fi al acestuia, obținând astfel o sumă importantă de bani.

Son a părăsit recent fotbalul european, evoluând în prezent pentru Los Angeles FC, însă întâmplarea a avut loc când acesta încă juca pentru Tottenham.

Femeia care l-a șantajat pe Heung-Min Son, condamnată la 4 ani de închisoare

Tribunalul Central din Seul a condamnat-o la patru ani de închisoare pe femeia care l-a șantajat pe Son în 2024, în legătură cu un copil, care ar fi al fotbalistului, potrivit publicației locale Yonhap, scrie mundodeportivo.com.

Aceasta i-a trimis fostului jucător de la Tottenham o ecografie și a susținut că Son ar fi tatăl copilului care urma să vină pe lume. A obținut astfel suma de 204.000 de dolari.

Întâmplarea a avut loc în anul 2024, când Son încă evolua pentru formația londoneză.

Între timp, instanța a stabilit că femeia a mințit în legătură cu sarcina și s-a ales cu pedeapsa de 4 ani de închisoare, după ce a negat în continuare acuzațiile.

Femeia în vârstă de 20 de ani, cunoscută după numele de familie Yang, a lucrat la această înșelăciune cu un bărbat, în vârstă de 40 de ani, identificat drept Yong, care ulterior a mărturisit fapta și a primit doar doi ani de închisoare din partea instanței.

12 goluri
a reușit Son, în 13 partide jucate pentru Los Angeles FC

