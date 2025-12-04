Oprița, dorit în Liga 1 Echipa care îl vrea pe antrenorul de la Steaua + obstacolul ce-l împiedică să semneze

Daniel Oprița (44 ani), antrenorul celor de la Steaua București, este dorit de Hermannstadt.

Trupa din Sibiu a anunțat în mod oficial despărțirea de Marius Măldărășanu (50 de ani), după patru ani la cârma echipei.

Steaua nu a reușit să rezolve nici în acest an problemele în ceea ce privește dreptul de promovare în Liga 1. Aflat de mai bine de 6 ani pe banca „militarilor”, Daniel Oprița este curtat de Hermannstadt, după demiterea lui Marius Măldărășanu.

Clauza de reziliere îi dă bătăi de cap lui Oprița

Tehnicianul ar fi avut deja o discuție cu colonelul Eduard Danilof, pe care l-ar fi anunțat că își dorește o nouă provocare, scrie gsp.ro. De asemenea, acesta ar urma să își ia întreg staff-ul cu el dacă se va înțelege cu formația din Liga 1.

În vară, Oprița a fost foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu Sepsi, dar negocierile au fost blocate în momentul în care covăsnenii au aflat că trebuie să-i plătească Stelei suma de 50.000 de euro, ce reprezintă clauza de reziliere a antrenorului „militarilor”.

Potrivit sursei citate, Hermannstadt va trebui și ea să achite și ea această sumă, dar la totalul ei ar fi incluse și compensațiile staff-ului său, în valoare de trei salarii.

Gruparea din Sibiu nu și-ar dori să plătească banii, iar Oprița și colegii săi ar trebui să ajungă la o înțelegere cu oficialii grupării din Ghencea pentru a pleca pe o sumă mai mică.

Acest lucru este greu de crezut, având în vedere faptul că Steaua este un club de drept public, finanțat de MApN.

Marius Măldărășanu a părăsit-o oficial pe Hermannstadt

Hermannstadt a anunțat oficial despărțirea de Marius Măldărășanu, printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

„Cu puțin timp în urmă, A.F.C.Hermannstadt și antrenorul Marius Măldărășanu au ajuns la un acord comun cu privire la rezilierea amiabilă a contractului.

187 meciuri, 77 victorii, 56 egaluri, 54 înfrângeri, o promovare, un loc 7 în SuperLiga Romania, o finală de Cupa României, un loc în inima fotbalului sibian!

Mulțumim pentru tot, Mister!” se arată în comunicatul emis de Hermannstadt.

