Oprița, dorit în Liga 1 Echipa care îl vrea pe antrenorul de la Steaua + obstacolul ce-l împiedică să semneze
Daniel Oprița/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Oprița, dorit în Liga 1 Echipa care îl vrea pe antrenorul de la Steaua + obstacolul ce-l împiedică să semneze

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 20:58
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 20:58
  • Daniel Oprița (44 ani), antrenorul celor de la Steaua București, este dorit de Hermannstadt.
  • Trupa din Sibiu a anunțat în mod oficial despărțirea de Marius Măldărășanu (50 de ani), după patru ani la cârma echipei.

Steaua nu a reușit să rezolve nici în acest an problemele în ceea ce privește dreptul de promovare în Liga 1. Aflat de mai bine de 6 ani pe banca „militarilor”, Daniel Oprița este curtat de Hermannstadt, după demiterea lui Marius Măldărășanu.

Lotul lărgit al României pentru EURO 2026 Handbaliștii pe care se va baza George Buricea la Campionatul European din ianuarie
Citește și
Lotul lărgit al României pentru EURO 2026 Handbaliștii pe care se va baza George Buricea la Campionatul European din ianuarie
Citește mai mult
Lotul lărgit al României pentru EURO 2026 Handbaliștii pe care se va baza George Buricea la Campionatul European din ianuarie

Clauza de reziliere îi dă bătăi de cap lui Oprița

Tehnicianul ar fi avut deja o discuție cu colonelul Eduard Danilof, pe care l-ar fi anunțat că își dorește o nouă provocare, scrie gsp.ro. De asemenea, acesta ar urma să își ia întreg staff-ul cu el dacă se va înțelege cu formația din Liga 1.

În vară, Oprița a fost foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu Sepsi, dar negocierile au fost blocate în momentul în care covăsnenii au aflat că trebuie să-i plătească Stelei suma de 50.000 de euro, ce reprezintă clauza de reziliere a antrenorului „militarilor”.

Potrivit sursei citate, Hermannstadt va trebui și ea să achite și ea această sumă, dar la totalul ei ar fi incluse și compensațiile staff-ului său, în valoare de trei salarii.

Gruparea din Sibiu nu și-ar dori să plătească banii, iar Oprița și colegii săi ar trebui să ajungă la o înțelegere cu oficialii grupării din Ghencea pentru a pleca pe o sumă mai mică.

Acest lucru este greu de crezut, având în vedere faptul că Steaua este un club de drept public, finanțat de MApN.

Marius Măldărășanu a părăsit-o oficial pe Hermannstadt

Hermannstadt a anunțat oficial despărțirea de Marius Măldărășanu, printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

„Cu puțin timp în urmă, A.F.C.Hermannstadt și antrenorul Marius Măldărășanu au ajuns la un acord comun cu privire la rezilierea amiabilă a contractului.

187 meciuri, 77 victorii, 56 egaluri, 54 înfrângeri, o promovare, un loc 7 în SuperLiga Romania, o finală de Cupa României, un loc în inima fotbalului sibian!

Mulțumim pentru tot, Mister!” se arată în comunicatul emis de Hermannstadt.

Citește și

„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit”
Superliga
19:02
„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit”
Citește mai mult
„Dinamo și-a distrus propriul brand” Informații din interior despre situația „câinilor”: „2,5 milioane de euro deficit”
Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” + Lotul roș-albilor va fi mai mare anul viitor
Superliga
18:49
Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” + Lotul roș-albilor va fi mai mare anul viitor
Citește mai mult
Nicolescu despre transferuri Președintele „câinilor” e categoric: „Acest lucru nu se va întâmpla la Dinamo!” + Lotul roș-albilor va fi mai mare anul viitor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
steaua bucuresti demisie Marius Maldarasanu Daniel Oprita hermannstadt
Știrile zilei din sport
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Special
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Citește mai mult
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!”
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
Cupa Romaniei
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!”
Citește mai mult
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!”
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Cupa Romaniei
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
Citește mai mult
„În locul lui aș tăcea din gură!” Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal”
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Campionate
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Citește mai mult
„Lucescu nu ar mai fi printre noi” Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:32
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
Dezastru pentru FCSB An încheiat pentru Bîrligea + Un alt jucător e în pericol să rateze derby-ul cu Dinamo » Charalambous oferă noi detalii
16:13
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026: „Cu o singură condiție”
Collina vrea schimbarea! Șeful arbitrilor FIFA confirmă cele două modificări propuse la CM 2026:  „Cu o singură condiție”
16:30
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
LIVE România - Senegal, în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin » „Tricolorele” preiau conducerea
15:00
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Ronaldo, Mondial la 45 de ani? Fostul coleg de națională al lui Cristiano spune că e posibil ca starul să nu se retragă în 2027!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Top stiri din sport
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Superliga
04.12
FCSB - Dinamo Câte bilete s-au vândut la Derby de România, cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Citește mai mult
FCSB - Dinamo  Câte bilete s-au vândut la Derby de România , cu două zile înaintea partidei de pe Arena Națională
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Cupa Romaniei
04.12
Nemulțumirea lui Angelescu Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Citește mai mult
Nemulțumirea lui Angelescu  Președintele de la Rapid, dezamăgit după eșecul cu FC Argeș: „Nu ni s-a întâmplat până acum” + mesaj pentru Gâlcă
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Campionate
04.12
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
Citește mai mult
Condamnat pentru abuz sexual Sentință definitivă după 6 ani de judecată pentru un jucător cu peste 400 de prezențe în La Liga: a agresat mascota rivalei
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Superliga
04.12
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii
Citește mai mult
„E exclus să joace!” FCSB, absențe importante la derby-ul cu Dinamo: „Nu s-a mai antrenat deloc” + detalii despre jucătorii care merg la Cupa Africii

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 34 rapid 10 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share