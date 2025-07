„Totul depinde de el” FCSB și Petrolul s-au înțeles pentru transferul campionului » Cu ce vor contribui „roș-albaștrii”

Claudiu Tudor (40 de ani), președintele clubului Petrolul Ploiești, a vorbit despre posibilitatea ca Alexandru Băluță (31 de ani) să ajungă la echipa sa.

Conducătorul formației ploieștene a declarat că depinde doar de jucător dacă va veni la Petrolul sau nu, cluburile fiind înțelese.

Claudiu Tudor, despre transferul lui Alex Băluță: „Totul depinde de el”

Președintele Petrolului a declarat că a discutat cu oficialii clubului FCSB, iar aceștia sunt de acord ca Băluță să se transfere la gruparea ploieșteană.

De asemenea, Tudor a precizat că dacă transferul se va realiza, FCSB va suporta o parte din cheltuielile pentru salariul jucătorului.

„Există interes pentru Băluță, este clar. Am și luat legătura oarecum cu el, am discutat și cu patronul echipei. Colegul meu a discutat și cu MM Stoica săptămâna trecută. Ei sunt deschiși, acum depinde de jucător, dacă își dorește să accepte să vină la noi.

Noi ni-l dorim, am spus-o și înainte de acest meci: orice jucător care aduce plus acestui lot este binevenit, îl dorim. Nu sub formă de împrumut, că mai are un an de contract cu FCSB. Ar veni definitiv. Cred că ar fi foarte bine și pentru jucător să joace la o echipă cu stadion plin, cu atmosferă precum cea de aseară.

Cu siguranță ne va ajuta și FCSB cu salariu, dacă se va întâmpla. Ar ține probabil jumătate din salariu. Dar totul depinde de jucător. Nu a spus nu, ci că mai așteaptă oferte din străinătate. Vom vedea. Dacă nu vor veni (n.red. - ofertele din străinătate), poate vom reuși să-l convingem. Cu Edjouma nu e nimic, avem soluții acolo”, a declarat Claudiu Tudor la Digi Sport, citat de gsp.ro.

