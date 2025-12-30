La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»”
La un pas să ajungă la Steaua Înainte să semneze cu Dinamo, a fost dorit insistent de roș-albaștri: „Am spus «da»”

alt-text George Neagu
Publicat: 30.12.2025, ora 14:54
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 14:54
  • Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fost mare atacant al lui Dinamo, a povestit cum a fost aproape să semneze cu Steaua, marea rivală a „câinilor”.

Claudiu Vaișcovici a fost jucător la Oțelul Galați, în perioada 1985-1987, înainte să fie transferat la Dinamo, acolo unde a petrecut trei sezoane.

Claudiu Vaișcovici a fost aproape să semneze cu Steaua

Înainte să ajungă la Dinamo în 1987, Claudiu Vaișcovici mai primise o ofertă din partea „câinilor” cu doi ani în urmă, în 1985, pe care o refuzase.

Cu toate acestea, fostul atacant a povestit cum a fost aproape să ajungă la Steaua, în același an în care a fost transferat de marea rivală, Dinamo.

„În ‘85 a venit să mă ia Dinamo și atunci m-am căsătorit și le-am spus că nu.

Și în ‘87, în ianuarie, a venit nea Ion Alecsandrescu (n.r. - fost președinte al Stelei în perioada 1985-1989) la Galați și am avut o discuție cu el de față cu contabilul șef al Combinatului, cu domnul director Veștemeanu, care se ocupa de echipă nonstop, cu nea Costică Rădulescu (n.r. - antrenorul Oțelului de atunci), cu Sdrobiș, că era secund.

Pe 9 (n.r. - ianuarie 1987) ne-a chemat la pregătire și pe 6 am avut discuția asta, la stadion. Și a vrut să mă ia atunci și am spus «da» pentru Steaua. Voiam să plec din Galați, nu neapărat la Steaua.

Și nea Ion Alecsandrescu mi-a spus că a venit să mă ia și că vrea să mă ia atunci. Și eu am spus că da, pentru că nu eram nici stelist, nici dinamovist. Sigur, când am îmbrăcat alb-roșu după, s-a schimbat”, a declarat Claudiu Vaișcovici la „Un Podcast”, citat de iamsport.ro.

De ce a picat mutarea lui Vaișcovici la Steaua

Claudiu Vaișcovici a precizat, mai apoi, care a fost motivul pentru care transferul la Steaua a picat.

„Cei de la Galați, nea Costică (n.r. - Rădulescu) a spus: «Nea Ioane (n.r. - Ion Alecsandrescu), nu mi-l lua, că dacă îl iei noi retrogradăm» și Veștemeanu și domnul contabil au zis: «Nu, că dacă îi dăm drumul și noi retrogradăm ne îngroapă gălățenii aici, în stadion». Nu știu dacă cu sau fără mine retrogradam sau nu”, a mai adăugat fostul atacant.

În cele din urmă, Claudiu Vaișcovici a ajuns la Dinamo în 1987, acolo unde a petrecut trei sezoane, înainte să fie transferat de Bursaspor, în Turcia.

În tricoul „câinilor”, Vaișcovici a jucat 68 de meciuri și a marcat 57 de goluri.

De-a lungul carierei, atacantul a mai trecut pe la Sportul Studențesc, Dunărea Galați, Zimbru Chișinău sau Progresul.

